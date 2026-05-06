FIFA aceptó la sanción de UEFA y complicó la convocatoria de Prestianni para jugar el Mundial con la Selección Argentina

El alcance del castigo al futbolista argentino por "conducta homofóbica" amenaza ahora con apartarlo definitivamente de la posibilidad de disputar la Copa del Mundo.

Si la presencia de Gianluca Prestianni en la lista definitiva de convocados de Lionel Scaloni para disputar el próximo Mundial con la Selección Argentina estaba lejos de estar garantizada, la aceptación de parte de FIFA de la sanción impuesta por UEFA no hará otra cosa que complicar todavía más sus chances.

Producto del incidente que el jugador de Benfica había tenido con Vinícius Júnior en el Estadio Da Luz, jugando por Champions League, por el que defendiéndose de las acusaciones de racismo declaró haber llamado “maricón” al brasileño, Prestianni recibió un castigo de “seis partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que, de otro modo, estaría habilitado por conducta discriminatoria”.

De los seis partidos que Prestianni recibió como sanción, uno ya fue cumplido de manera previsional en la revancha de la serie de Champions League disputada en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, tres de los cinco partidos que le quedan por cumplir “está sujeta a un período de prueba de dos años” a partir de la fecha de oficialización de la decisión.

Recientemente, FIFA aceptó la solicitud de UEFA de elevar el alcance de la sanción a las competencias de su competencia y por esa razón los dos partidos de suspensión de cumplimiento inmediato para Prestianni serían en el próximo Mundial si es convocado a la Selección Argentina, algo que sin dudas tendrá en cuenta Lionel Scaloni a la hora de definir la nómina final.

El momento en el que Prestianni se cruzó con Vinícius

Según entienden en AFA, donde han seguido de cerca la situación de Gianluca Prestianni, el jugador ya debería haber realizado la apelación correspondiente en FIFA, para luego recurrir también al TAS en procura de reducir el castigo.

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¿Qué había dicho Prestianni en su defensa?

En sus declaraciones al Comité de Control, Ética y Disciplina de UEFA, Gianluca Prestianni manifestó que no había dicho “mono” a Vinícius como había denunciado el jugador del Real Madrid, sino “maricón”, intentando tildarlo de “llorón”.

El problema para el futbolista argentino fue que ese insulto se enmarcó en el mismo ámbito de aplicación de sanción del ente rector del fútbol europeo al sustituir la carátula de “racismo” por la de “homofobia”.

El comunicado completo de UEFA

“Partido: SL Benfica vs Real Madrid CF, 17/02/2026, Liga de Campeones de la UEFA 2025/26

Tras la investigación de un inspector de ética y disciplina de la UEFA, se abrió un expediente disciplinario contra el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por una posible conducta discriminatoria.

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Decisión

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido:

Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que, de otro modo, estaría habilitado, por conducta discriminatoria (homófoba). La suspensión de tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión.

Esta decisión (la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que el jugador cumplió durante el partido de repechaje de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica.

Solicitar a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión mencionada”.

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