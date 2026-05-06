El arquero xeneize fue reemplazado por Javier García en el primer tiempo de la derrota ante Barcelona por una dolencia en la cadera.

Boca perdió ante Barcelona de Ecuador en condición de visitante y quedó condicionado en su grupo de la Copa Libertadores, debido a que acumula seis puntos producto de dos victorias y dos derrotas. Para acumular más noticias negativas, el equipo de Claudio Úbeda lamenta una nueva lesión importante, ya que Leandro Brey tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo por un golpe.

El arquero de 23 años, que se quedó con el puesto de titular por la rotura de ligamentos de Agustín Marchesín, sufrió un choque con Byron Castillo en su área y sintió dolor en la zona pélvica. Automáticamente, tras la revisión de los médicos de Boca, el oriundo de Lomas de Zamora debió ser reemplazado por Javi García.

El dolor que sintió Brey fue en la zona de la ingle y en el muslo, más precisamente en la parte del psoas, todo producto del golpe por el impacto con el jugador de Barcelona. En principio, cuando Boca regrese al país desde Ecuador, se definirá si someten al arquero a estudios o no.

¡¡MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! Brey sufrió un fuerte golpe y sale reemplazado en el duelo ante Barcelona de Guayaquil. ¡Entra Javi García!



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De momento, no se trataría de algo más allá de un golpe, y se evaluará en el devenir de las próximas horas si se lo tendrá en cuenta o no para el partido del sábado ante Huracán por los octavos de final del Apertura.

Qué pasará con el arco de Boca en el corto plazo

Marchesín se lesionó en el partido ante Barcelona en La Bombonera, el pasado 14 de abril en el triunfo por 3 a 0 de la fecha 2 de la Libertadores. Tres semanas más tarde, se lesionó Brey ante el mismo rival, pero en Ecuador.

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Por lo pronto, si el ex Los Andes no llega a estar en condiciones para atajar en los partidos venideros de Boca, el que se hará cargo como titular será Javi García. En cambio, si Brey se encuentra en condiciones, será el arquero ante Huracán y lo que reste del semestre.

Sea como sea, en Boca evalúan la posibilidad de incorporar un arquero en el próximo mercado de pases ante la baja de Marchesín por lesión. Cabe destacar que, ante la ausencia del 1 titular, quien está entrenando con primera es el golero de la reserva, Fernando Rodríguez.

Así está la tabla del grupo de Boca en la Libertadores

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En síntesis