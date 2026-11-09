Ronald Araújo alertó a Argentina antes del amistoso con Uruguay: “Perdieron al mejor del mundo”

El defensor palpitó el amistoso en La Bombonera y adelantó cómo aprovecharán la ausencia de Lionel Messi tras su retiro.

La Selección Argentina afrontará desde esta semana una Fecha FIFA más que especial. Es que será la primera desde que Lionel Messi se retiró del plano internacional. Los dirigidos por Lionel Scaloni deben iniciar su camino sin el astro y, para ello, disputarán dos partidos amistosos.

Este viernes 13 de noviembre será el primero de ellos, nada menos que ante la Selección de Uruguay y en La Bombonera. Posteriormente, el martes 17, la Albiceleste chocará ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

De cara a este nuevo clásico rioplatense, Ronald Araújo, uno de los convocados por Diego Forlán para esta ventana, palpitó el duelo y habló de cómo impacta la ausencia del delantero de Inter Miami en el plantel de Scaloni.

“Al final perdió al mejor jugador del mundo y eso lo vamos a aprovechar”, sentenció el defensor de Barcelona en su llegada a Montevideo. Sin embargo, también reconoció el nivel del equipo albiceleste: “Tiene grandes jugadores, tienen jóvenes con mucha calidad, son una gran potencia”.

“Todos los partidos contra Argentina son difíciles pero vamos a demostrar nuestro fútbol y seguir creciendo como selección”, continuó Araújo, cuyo combinado busca levantar luego de un decepcionante ciclo bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.

El antecedente del clásico en la Bombonera

La victoria de Uruguay en la Bombonera. (Foto: Getty)

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En noviembre de 2023, la Celeste venció con holgura a Argentina en el marco de las Eliminatorias en una de las pocas derrotas, y de las más contundentes, desde que Scaloni tomó las riendas de la Albiceleste.

“Se va a hablar seguro, que al final la última victoria que tuvimos contra Argentina fue ahí y creo que haciendo un gran partido. Había muy buena energía en el partido, en los compañeros, creo que fue una noche inolvidable para todos nosotros y ojalá la podamos volver a repetir”, recordó Araújo.

Los convocados de Uruguay para enfrentar a Argentina

ARQUEROS: Santiago Mele (Independiente), Cristopher Fiermarin (Atlético Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca) y Sebastián Jaume (Albion).

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DEFENSORES: Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Mouriño (Villarreal), Ronald Araújo (Liverpool), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Juan Rodríguez (Cagliari), Sebastián Cáceres (Celta de Vigo), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

VOLANTES: Lucas Torreira (Galatasaray), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting), Rodrigo Zalazar (Sporting), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) y Nicolás de la Cruz (Flamengo).

DELANTEROS: Martín Satriano (Getafe), Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Toluca), Darwin Núñez (Al Diriyah) y Bruno Damiani (Philadelphia Union).

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