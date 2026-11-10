Tras un escándalo en Colombia, Franco Pérez, la joya de Boca, fue citado por la Selección Argentina Sub 20

El hijo de Omar Pérez había sido convocado para defender al combinado cafetero, pero todo cambió de la noche a la mañana.

La Selección Argentina Sub 20 se reunirá en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA para afrontar una serie de entrenamientos entre el 11 y el 14 de noviembre. El combinado dirigido por Diego Placente comienza la preparación para el Sudamericano de la categoría en enero.

Sin algunas de las figuras por los compromisos con sus clubes en este tramo de la temporada, el DT convocó a 24 futbolistas entre los que se destaca Franco Pérez, futbolista de la Reserva de Boca.

Nacido en Medellín e hijo de Omar Pérez, argentino, ídolo de Independiente Santa Fe y exjugador del Xeneize, el volante ofensivo sorprendió a todos por aparecer en la lista no solo por su nacionalidad, sino por un escándalo reciente que se desató en Colombia.

El jugador de Boca había sido convocado para el combinado cafetero Sub 20, pero desde la federación dieron marcha atrás. Tras la controversia y un descargo del futbolista en sus redes sociales, optó por representar a Argentina en esta ventana internacional.

“Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”, fue el pasaje bíblico que publicó tras haber sido borrado de Colombia. Ahora tendrá una oportunidad de mostrarse con la Albiceleste.

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Cabe recordar que este año Pérez firmó su primer contrato como futbolista profesional de Boca, debutó en la Reserva donde acumula buenos rendimientos e incluso ya entrenó con la Primera de Rodolfo Arruabarrena.

El escándalo en Colombia por Franco Pérez

La convocatoria y posterior marcha atrás de la Selección Colombia Sub 20 no pasó desapercibida. Incluso, las versiones sobre lo sucedido en aquel país no tardaron en aflorar.

Franco Pérez estuvo a horas de subirse a un avión para representar a su país de nacimiento, pero medios de Colombia le atribuyen la decisión final a la mala relación entre su padre y Eduardo Méndez, dirigente de Independiente Santa Fe con llegada a la federación.

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Los convocados de la Selección Argentina Sub 20

ARQUEROS: Demián Talavera (San Lorenzo), Agustín Cortez (Vélez Sarsfield), Ramiro Buratti (River Plate) y Máximo Leguizamón (Tigre).

DEFENSORES: Elías Verón (Rosario Central), Nicolás Blanco (San Lorenzo), Fernando Closter (Independiente), Mateo Martínez (Racing Club), Juan Arrayago (Independiente), Gonzalo Escudero (Racing Club), Lucas Ayala (Unión) y Joaquín Salas (Talleres).

MEDIOCAMPISTAS: Alejandro Tello (Racing Club), Bruno Galassi (Lazio), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Franco Pérez (Boca Juniors) y Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys).

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DELANTEROS: Facundo Guch (Newell’s Old Boys), Ian Subiabre (Tigre), Ramiro Tulián (Belgrano), Alex Verón (Vélez Sarsfield), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Valentín Dávila (Talleres) y Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata).

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