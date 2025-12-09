Con respaldo de Barcelona, la decisión que tomó Ronald Araújo para recomponer su salud mental tras los partidos ausente

Mientras Barcelona pelea por sus objetivos, uno de sus grandes referentes atraviesa una lucha interna. Es que Ronald Araújo no pudo estar a la par de sus compañeros en los últimos partidos por enfocarse en salir de un mal momento en cuanto a su salud mental.

El defensor central de la Selección Uruguaya, a 6 meses de un nuevo Mundial, es uno de los capitanes de Barcelona y la presión dentro del campo y fuera de él le está jugando una mala pasada. Por eso, no formó parte de los últimos entrenamientos.

Incluso, el charrúa se perdió los últimos tres compromisos para el elenco dirigido por Hansi Flick, que respalda a Araújo en su recuperación y se limitó a catalogar como ‘motivos personales’ en conferencia de prensa a las razones por las que el surgido de Boston River se mantiene fuera de los compromisos del plantel.

En ese contexto, según informó Sport este martes, Araújo tomó la decisión de alejarse de Barcelona por unos días y llevar a cabo un viaje especial a modo de retiro espiritual. El uruguayo voló hacia Tel Aviv, ciudad en Israel, para buscar recuperarse.

El de la Celeste recorrerá distintos puntos de interés cultural y espiritual en aquel país, basándose en sus profundas creencias religiosas. Con el apoyo de todo su entorno y el del club, Araújo intentará volver renovado para aportar al Blaugrana en la segunda parte de la temporada.

Los números de Ronald Araújo en la temporada

En lo que va de la campaña para Barcelona, Araújo disputó un total de 15 compromisos entre LaLiga y la Champions League. Fueron en total 886 minutos en los que aportó 2 goles, ambos en el certamen local.

