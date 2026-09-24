Polonia vs. Bosnia y Herzegovina en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Polonia se mide con Bosnia y Herzegovina este viernes 25 de septiembre en un cruce de la Liga de Naciones donde la historia reciente favorece claramente a los locales.
Es una nueva fecha del certamen europeo y ambas selecciones necesitan puntos para acomodarse en la zona. No es un partido cualquiera para Bosnia, que buscará romper una tendencia negativa que se arrastra hace más de una década.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Polonia llega como favorita al duelo y con el envión de un historial que le sonríe casi siempre en este cruce puntual. El equipo necesita sumar de manera sostenida en la Liga de Naciones para no quedar relegado en la pelea de la zona, y este partido ante Bosnia se presenta como una oportunidad clara para reafirmar ese objetivo.
Bosnia y Herzegovina llega con la obligación de reaccionar. El equipo no logra ganarle a Polonia desde hace años y necesita un resultado positivo para mantenerse con chances en la tabla del grupo. La visita sabe que un traspié más la complicaría en sus aspiraciones dentro del torneo.
El historial entre Polonia y Bosnia y Herzegovina
El historial entre ambos es abrumadoramente favorable para Polonia: de los cinco enfrentamientos disputados, ganó cuatro y empató uno, sin caer nunca ante Bosnia. La diferencia de gol también es elocuente, con 9 tantos a favor de los polacos contra apenas 3 de los bosnios. El último triunfo de Bosnia en este cruce simplemente no existe en el registro, algo que pesa a la hora de las expectativas para este viernes.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/10/2020
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA Nations League
|07/09/2020
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|1-2
|UEFA Nations League
|16/12/2011
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|1-0
|Friendlies
|10/12/2010
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|2-2
|Friendlies
|15/12/2007
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|0-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.