7 jugadores de River en el Top 10 de los más caros del Torneo Clausura 2026

Con sus últimas adquisiciones rutilantes, el Millonario se ha posicionado de gran manera en el ranking de cotizaciones.

En gran parte como consecuencia de los pésimos resultados cosechados a lo largo del 2026, River Plate tomó la determinación de moverse realmente fuerte con respecto a la actividad del mercado de pases. Así fue como el Millonario finiquitó el desembarco de varios nombres propios rutilantes y de jerarquía en esta ventana de transferencias.

Tal es así que, según expuso el sitio web especializado Transfermarkt, hay nada más ni nada menos que 7 jugadores del equipo comandado estratégicamente por Eduardo Coudet en el Top 10 de los futbolistas más caros del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Y, naturalmente, el más cotizado es Thiago Almada.

Actualmente, el volante ofensivo que llegó a Núñez procedente de Atlético de Madrid cuenta con un valor de mercado de 20 millones de euros. Le saca una gran distancia al segundo en la nómina: Milton Delgado, joven mediocampista de Boca Juniors que en el presente tiene una cotización de 10 millones de euros. Es decir, el doble.

Los otros futbolistas de River que figuran en el Top 10 de los más caros del Torneo Clausura 2026 son Tobías Andrada, Santiago Beltrán, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Aníbal Moreno y Mauro Arambarri. Debido a su valor de mercado, Kendry Páez también podría integrar ese ranking, pero lo cierto es que el ecuatoriano se encuentra apartado y con un pie afuera del Millonario.

Ángel Correa, otro de los grandes refuerzos. (Foto: Prensa River)

Los 10 jugadores más caros del Torneo Clausura

Thiago Almada (River Plate): 20 millones de euros Milton Delgado (Boca Juniors): 10 millones de euros Tobías Andrada (River Plate): 9 millones de euros Santiago Beltrán (River Plate): 9 millones de euros Tomás Aranda (Boca Juniors): 9 millones de euros Kevin Lomónaco (Independiente): 8 millones de euros Aníbal Moreno (River Plate): 8 millones de euros Lucas Beltrán (River Plate): 8 millones de euros Ángel Correa (River Plate): 8 millones de euros Mauro Arambarri (River Plate): 8 millones de euros

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Los 10 jugadores más caros de River

Thiago Almada (River Plate): 20 millones de euros Tobías Andrada (River Plate): 9 millones de euros Santiago Beltrán (River Plate): 9 millones de euros Aníbal Moreno (River Plate): 8 millones de euros Lucas Beltrán (River Plate): 8 millones de euros Ángel Correa (River Plate): 8 millones de euros Mauro Arambarri (River Plate): 8 millones de euros Kendry Páez (River Plate): 8 millones de euros Lautaro Rivero (River Plate): 7 millones de euros Francisco Ortega (River Plate): 7 millones de euros

DATOS CLAVE

Thiago Almada lidera la lista con un valor de 20 millones de euros.

River Plate tiene 7 futbolistas en el Top 10 más caros del Clausura 2026.

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