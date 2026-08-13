A una semana del regreso de la Fórmula, en Europa sentencian el futuro de Franco Colapinto en Alpine: “Alivió dudas”

El medio Motorsport se refirió a las cuestiones cercanas a la continuidad del argentino a bordo del A256 la próxima temporada de la Fórmula 1.

Este fin de semana será el último antes de la reanudación de la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que se pondrá fin al receso de verano europeo con el Gran Premio de Países Bajos el próximo 21, 22 y 23 de agosto en el Circuito Internacional de Zandvoort.

A poco más de una semana de dicha continuidad de la F1, en el viejo continente brindaron novedades sobre uno de los temas que más en vilo mantiene a los argentinos sobre la máxima categoría del automovilismo en el mundo: el futuro de Franco Colapinto.

El piloto de Alpine fue puesto en duda puertas afuera de la escudería y se instalaron rumores acerca de su futuro, incluyendo allí posibles reemplazos y movimientos a otros equipos. Sin embargo, desde uno de los medios más prestigiosos de Fórmula 1, Motorsport, trajeron buenas noticias respecto a la continuidad de Franco en el equipo de Flavio Briatore.

“Tanto Pierre Gasly como Colapinto fueron recompensados por soportar una dolorosa campaña 2025 cuando Alpine comenzó este año su etapa como cliente de Mercedes con un paquete mucho más competitivo. Tras un duro inicio en Melbourne, el equipo de Enstone pasó a dominar la zona media”, comenzó el artículo escrito por el periodista belga Filip Cleeren.

En sintonía, la publicación siguió: “El A526 de Alpine hizo apariciones regulares en Q3, especialmente en manos de Gasly, mientras el equipo sumó puntos en cada uno de los primeros siete fines de semana de gran premio”.

Por último, en referencia al dúo de pilotos de Alpine, el jornalista concluyó: “Gasly ha continuado con su impresionante forma de 2025, que pasó en gran medida desapercibida por lo malo que era el coche del año pasado. Mientras tanto, Colapinto también ganó confianza, lo que lo ha convertido en una presencia más estable en la zona media y ha aliviado las dudas sobre su futuro a largo plazo“.

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Portada de la nota sobre Alpine y Colapinto en Motorsport (Captura)

Así las cosas, desde Europa tienen claro que la continuidad de FC43 en Alpine es prácticamente un hecho para las próximas temporadas y sólo quedaría que se confirme de manera oficial con un anuncio del equipo y de la Fórmula 1.

Cuándo se anunciaría la continuidad de Colapinto en Alpine

Luego de las primeras 11 carreras de la temporada, el piloto argentino de 23 años cosechó 19 puntos para ubicarse en la 12° posición en el campeonato. Además, consiguió su mejor resultado en Canadá, un 6° puesto, completó todos los Grandes Premios y superó, por momentos, a su compañero Pierre Gasly.

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En ese contexto, el periodista argentino Darío Coronel adelantó que todo indica que Colapinto va a continuar como piloto titular de Alpine para la temporada 2027 y que el anuncio llegaría en la semana posterior al Gran Premio de Países Bajos, el que reanudará la temporada a fines de agosto.

“En Alpine están muy conformes con lo que hizo el bonaerense en la primera parte de la temporada. Cumplió con todo lo que le pidieron: completó las carreras, cuidó el auto, sumó puntos, tuvo sus mejores resultados en la máxima categoría, está con un manejo consolidado y prolijo, hace maniobras electrizantes desde las largadas”, explicó el periodista.

El contrato de Colapinto con Alpine

El argentino tiene contrato con Alpine hasta fin de temporada, viene teniendo grandes actuaciones en pista en los últimos Grandes Premios y la escudería ya había anticipado que tomarían una decisión antes del parón de verano europeo.

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En la previa del GP de Hungría, sin información concreta de parte del equipo sobre su futuro, Colapinto habló al respecto, dejando un mensaje ambiguo: “No tengo idea, mi único foco es manejar y estoy contento con este año, siento que estoy haciendo un buen trabajo”, respondió el piloto argentino. “Estoy enfocado en estas pocas carreras y hacerlo lo mejor posible con el equipo, intentando mejorar el auto. Ese es nuestro objetivo principal”, agregó.

No obstante, fiel a su estilo, terminó su respuesta con un tono más irónico y risueño: “Creo que ustedes (la prensa) saben más que yo, con todos los rumores. No sé ni un cuarto de lo que ustedes saben, así que no soy a quien deberían preguntarle“, concluyó.

Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 23 de agosto, cuando se reanude la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo en el Mascot Circuit Zandvoort, de la ciudad neerlandesa con el mismo nombre. Como toda la F1, se podrá ver a través de Disney+.