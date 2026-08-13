Cachito Vigil: “Soñaba con que mis equipos tengan los huevos de Boca y que jueguen con pelotas como jugaba River”

El exentrenador de las Leonas repasó su carrera y compartió una profunda reflexión sobre su relación con los dos gigantes del fútbol argentino.

Boca y River conforman la grieta más importante en Argentina, pero Cachito Vigil optó por tomar las características de cada uno para formar su proyecto al frente de las Leonas, la Selección de Hockey femenino. El entrenador entregó una reflexión con la que trabajó al frente del histórico equipo.

Entre 1997 y 2004, Vigil llevó las riendas de las Leonas y las dirigió en la coronación de esa generación dorada con un título Mundial y dos medallas en los Juegos Olímpicos. Aunque su club es Ciudad de Buenos Aires, en el fútbol ha confesado que tiene cariño por Boca y River.

Este jueves, en ESPN F90, explicó esta curiosa afirmación: “Cuando dirigí a Las Leonas, mi papá había fallecido hacía muy poco. Era de Boca. Me llevaba a la cancha. Fuimos a vivir a Núñez desde muy chico. A los 8 años fui con mi viejo a la cancha y no hay nada más lindo que ir con tu viejo”.

“Yo empecé a tener a todos mis amigos en Núñez. Eran de River y me llevaban a River. En 1975 River sale campeón y ya me encantaba ser técnico, me gustaba cómo jugaba. Le pedí a mi papá que quería elegir mi cuadro y elegí a River”, siguió Cachito.

"SOÑABA CON QUE MIS EQUIPOS TENGAN LOS HUEVOS DE BOCA Y QUE JUEGUEN CON PELOTAS COMO JUGABA RIVER"



¿Se puede ser de Boca y de River? Así lo explica Sergio Vigil, referente del hockey nacional.



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“Pasó el tiempo y no fui nunca más a la cancha con mi viejo. Fue muy duro. Cuando estaba dirigiendo a las Leonas, en un momento muy duro del país, en 2001, yo soñaba que mis equipos tuvieran los huevos de Boca y jugaran con pelotas como jugaba River”, soltó el entrenador.

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Y concluyó: “No puedo no ser de esos equipos que me representan. Uno tiene un cuadro y es de ese cuadro, pero es imposible no ser hincha del equipo de tu viejo. Los colores los tenés para siempre, pero a los olores ama y uno ama a las personas”.

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