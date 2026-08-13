¿Juega Di María? Las alineaciones de Rosario Central y Corinthians para el duelo de 8avos de final de la Copa Libertadores

El Fideo será titular en el encuentro ante los paulistas para cerrar los duelos de ida de 8avos de final del certamen copero. Consultá acá los 11 de ambos equipos.

Este jueves, desde las 21:30 de Argentina, Rosario Central recibirá a Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido que pondrá broche de oro a los primeros ocho partidos de esta fase. La próxima semana, comenzarán los duelos de vuelta y se conocerán los clasificados a los 4tos de final.

Para este compromiso, tanto Jorge Almirón como Fernando Diniz, rivales como DTs en la final de la Libertadores 2023, definen a los respectivos 11 iniciales que se verán las caras en Arroyito. En el Canalla, claro está, estará Ángel Di María como titular. Repasá a continuación las formaciones.

Las formaciones de Central y Corinthians

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano o Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz

La previa de Central – Corinthians: lo que tenés que saber