¿Juega Di María? Las alineaciones de Rosario Central y Corinthians para el duelo de 8avos de final de la Copa Libertadores

Este jueves, desde las 21:30 de Argentina, Rosario Central recibirá a Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido que pondrá broche de oro a los primeros ocho partidos de esta fase. La próxima semana, comenzarán los duelos de vuelta y se conocerán los clasificados a los 4tos de final.
Para este compromiso, tanto Jorge Almirón como Fernando Diniz, rivales como DTs en la final de la Libertadores 2023, definen a los respectivos 11 iniciales que se verán las caras en Arroyito. En el Canalla, claro está, estará Ángel Di María como titular. Repasá a continuación las formaciones.
Las formaciones de Central y Corinthians
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano o Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz