A 15 días de su salida de River, Chacho Coudet tiene un plan para retomar su carrera como DT

Una mala racha empujó al entrenador a la renuncia en el Millonario y ahora tiene claro su siguiente paso.

El ciclo de Eduardo Coudet al frente de River Plate se dio de mayor a menor y no llegó a durar 6 meses. El Chacho tomó un fierro caliente al hacerse cargo de un Millonario en plena sequía y tras el paso de un ídolo de la institución como Marcelo Gallardo.

Aunque logró llegar a la final del Torneo Apertura, sufrió eliminaciones tempranas en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, además de haber atravesado una de las peores rachas del club para estar en el fondo del Torneo Clausura. Todo eso, a pesar de las grandes inversiones en el mercado, lo empujó a la renuncia.

BOLAVIP pudo saber que ahora Coudet, entre los agentes libres, decidió no aceptar ofertas en el fútbol argentino. Su deseo es salir del país por un buen tiempo tras la intensa experiencia en River.

Clubes como Racing y Rosario Central, con quienes Coudet está identificado por su pasado como jugador y entrenador, tendrán que esperar a pesar de que su nombre es uno de los primeros que suena naturalmente y entre los hinchas tras cada resultado decepcionante.

Eduardo Coudet en su etapa en River.

Coudet rechazó a Inter de Porto Alegre

El club que tuvo a Chacho como entrenador en dos ciclos se encuentra en una angustiante situación en el Brasileirao. Tras 26 fechas, Inter de Porto Alegre se encuentra en la 18° posición, por ahora en zona de descenso.

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Medios de Brasil informaron que el equipo brasileño pensó en el entrenador argentino para el tramo final de la temporada como su posible salvador. Sin embargo, el DT desestimó esta posibilidad.

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