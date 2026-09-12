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Atlético Tucumán vs. River EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El Decano recibe al Millonario en un partido determinante para la tabla de posiciones de cara a la recta final del campeonato.

Atlético Tucumán - River, por el Torneo Clausura 2026.
Atlético Tucumán - River, por el Torneo Clausura 2026.

La expulsión temprana de Nicola en Atlético Tucumán

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Este sábado por la tarde, Atlético Tucumán recibe a River por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental José Fierro, cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano, es transmitido por TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las alineaciones de Atlético Tucumán y River

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Las alineaciones de Atlético Tucumán y River por la fecha 9 del Torneo Clausura

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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