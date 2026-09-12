Atlético Tucumán vs. River EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

La expulsión temprana de Nicola en Atlético Tucumán
TREMENDA PATADA DE NICOLA Y ROJA PARA ATLÉTICO TUCUMÁN— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026
El 10 del Decano y un fuerte cruce ante el jugador de River.
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Este sábado por la tarde, Atlético Tucumán recibe a River por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental José Fierro, cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano, es transmitido por TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.
Las alineaciones de Atlético Tucumán y River
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.