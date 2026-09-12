Arrancan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: las disciplinas, sedes y cómo ver en vivo

El evento que se realiza en Argentina, comienza este sábado 12 y termina el próximo 26 de septiembre, con más de 4.000 atletas de 15 países.

Desde este sábado 12 hasta el 26 de septiembre se realizan los Juegos Suramericanos 2026, que será la primera escala rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El evento se lleva a cabo en Argentina, en la Provincia de Santa Fe, aunque con múltiples sedes en diferentes ciudades. Además, cuenta con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países distintos.

La Villa Suramericana para hospedar a los los atletas.

Cabe destacar que Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela son parte, junto con Argentina, que es el país organizador. Así las cosas, el Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó una delegación de 658 atletas en total, que está integrada por 346 varones y 312 mujeres.

Los abanderados argentinos en la ceremonia inaugural en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, son Rubén Rézola y Sofía Cairó. El deportista albiceleste es una de las figuras del canotaje de velocidad y ya participó en 3 JJ.OO. (Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2021). A su vez, Sofía viene de ser campeona del mundo con las Leonas y fue la héroe que convirtió el penal que significó el título.

Rubén Rézola y Sofía Cairó, los abanderados de Argentina.

Las sedes de los Juegos Suramericanos 2026

Para esta edición, hay un total de 43 deportes y 60 disciplinas. En ese sentido, también hay actividad fuera de Santa Fe, ya que Paraná, Mar del Plata y Vicente López también aportarán sus instalaciones. En Entre Ríos habrá sóftbol, en la costa atlántica las pruebas de surf, mientras que el conurbano bonaerense es el lugar para las competencias de bowling.

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Rosario es sede de: bádminton, clavados, fútbol, deportes ecuestres, esgrima, gimnasia artística, rítmica y trampolín, golf, judo, natación artística, karate, patinaje artístico y de velocidad, además del torneo de esports. También habrá levantamiento de pesas, lucha grecorromana y libre, natación, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, ráquetbol, rugby 7, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol y voleibol playa.

Ciudad de Santa Fe es sede de: aguas abiertas, atletismo, balonmano, bochas, canotaje de velocidad y slalom, escalada, esquí náutico y wakeboard, hockey sobre césped, remo coastal y convencional, sóftbol, SUP, tiro deportivo, triatlón y vela.

Rafaela es sede de: pruebas de boxeo, ciclismo BMX freestyle y racing, ciclismo MTB, pista y ruta, pádel y skateboarding.

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Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos 2026.

Qué canal pasa y cómo ver en vivo los Juegos Suramericanos 2026

Para seguir a detalle los Juegos Suramericanos 2026, las transmisiones están a cargo de TyC Sports durante las dos semanas del evento, por lo que contará con una cobertura detallada. Un dato importante a tener en cuenta es que DSports emite las ceremonias de apertura y clausura, además de un segmento diario especial para repasar la actividad más destacada.