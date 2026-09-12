Ponzio aclaró por qué sacó a Tobías Andrada en River vs. Atlético Tucumán

Tras encadenar su tercera victoria desde que asumió, el DT del Millonario les dio tranquilidad a los hinchas.

Por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026, River Plate venció por 2-1 a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental José Fierro. Tobías Andrada abrió el camino para los de Núñez y, en tiempo adicionado, Thiago Almada puso cifras definitivas.

La joya de 19 años, proveniente de Vélez en este mercado de pases, fue la gran figura de la cancha a pesar de que tuvo que salir en el arranque de la segunda mitad, dejándole su lugar a un criticado Mauro Arambarri.

Para darles tranquilidad a los hinchas de River, Leonardo Ponzio aclaró el porqué de la salida no solo de Andrada, sino también de Tomás Galván: “Andrada salió con una paralítica y Tomi con un dolor en el tobillo, nada para preocuparse”.

Posteriormente, se refirió al momento del empate de Atlético Tucumán en pleno bajón futbolístico de su equipo: “Por el desgaste que hacemos es normal que podamos darle la pelota al rival. Es difícil mantenerse los 90 minutos y, a veces, sufrimos los segundos tiempos”.

ANDRADA METIÓ EL 1-0 PARA RIVER



Una gran jugada colectiva del Millonario para abrir el marcador ante Atlético Tucumán.



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Con esta victoria, Ponzio acumula 3 victorias en la misma cantidad de presentaciones desde que tomó las riendas del equipo. River ya escaló a la quinta posición de la Zona B y está a solo 3 unidades de los puestos de clasificación a Copa Libertadores 2027 en la Tabla Anual.

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Así está la tabla del Torneo Clausura

Cuándo es el próximo partido de River

Con una sola competencia en este semestre, el Millonario recibirá a Huracán el próximo sábado 19 de septiembre a las 19 en el Estadio Monumental en el marco de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Datos clave

Tobías Andrada salió por una paralítica tras anotar en el 2-1, aclaró Ponzio.

salió por una paralítica tras anotar en el 2-1, aclaró Ponzio. 3 victorias en tres partidos disputados acumula Ponzio como director técnico de River Plate.

en tres partidos disputados acumula Ponzio como director técnico de River Plate. 19 de septiembre River jugará contra Huracán en el Monumental a las 19 horas.