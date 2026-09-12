Boca hoy: Figal apuntó contra los críticos, el Vasco advirtió a Sao Paulo y el probable XI

Todas las novedades del Xeneize de este sábado 12 de septiembre, el día posterior a la victoria ante Central Córdoba en La Bombonera.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este sábado 12 de septiembre de 2026, el día después del triunfo ante Central Córdoba por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Figal, cuestionado por los hinchas y con una reclamo para los críticos, el Vasco palpitó el duelo ante Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana y el once que se perfila para salir a jugar en el Morumbí.

Los hinchas apuntaron contra Figal

El pasado viernes, Boca superó a Central Córdoba en La Bombonera. Arruabarrena puso un equipo alternativo y en el mismo apareció Nicolás Figal en la zaga central. En las redes sociales, muchos hinchas del Xeneize cuestionaron su accionar y lo criticaron con dureza.

Figal, picante con los críticos

Nicolás Figal fue uno de los habituales suplentes que sumó minutos ante Central Córdoba. Una vez finalizado el encuentro, el defensor dialogó con la prensa en zona mixta y lanzó algunos dardos a los que criticaron a algunos de sus compañeros.

El marcador central afirmó: “Yo creo que cualquier chico que hoy le tocó jugar, tanto Alarcón, tanto Palacios… en cualquier equipo es titular. Tenés que escuchar cada cosa, de decir que no somos capaces, que el equipo suplente es… pero bueno, nosotros nos abstraemos de eso“.

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“No nos enoja, pero sabemos que se habla, en Boca siempre se habla y nosotros estamos para demostrar como lo hicimos. Hoy el equipo funcionó bien con los chicos que no venían jugando y hoy quedó demostrado”, completó Nicolás Figal, que ante el Ferroviario disputó su partido número 122 con la casaca del Xeneize.

“TENES QUE ESCUCHAR CADA COSA, DE DECIR QUE NO SOMOS CAPACES, QUE EL EQUIPO SUPLENTE ES…” ¿Se subestima al “equipo suplente” de Boca? Nico Figal , el capitán vs. Central Córdoba, respondió entre risas. pic.twitter.com/rvgRwBdITG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

El Vasco palpitó el duelo ante Sao Paulo

El próximo martes, a partir de las 21.30 horas, Boca visitará a Sao Paulo con la misión de volver con la clasificación a semifinales del certamen continental. En la antesala de ese partido, Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa y dijo: “Somos Boca y tenemos que ganar. Vamos a ir a Brasil a imponer nuestro fútbol“.

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“Tendremos que aprovechar los errores de ellos. Esperemos darle una alegría a nuestra gente porque queremos ser protagonistas de la Sudamericana”, agregó el Vasco. Cabe recordar que la ida en La Bombonera fue muy pareja y quedó en manos del Xeneize tras un tanto de Miguel Merentiel.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Getty).

La probable formación de Boca ante Sao Paulo

Si bien restan algunos entrenamientos, todo indica que el once inicial en el Morumbí el próximo martes será: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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Montero volverá al once inicial tras ausentarse por asuntos personales. (Foto: Prensa Boca).

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