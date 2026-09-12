Franco se volvió a mostrar fuerte en clasificación y comenzará la carrera en zona de puntos este domingo.

Franco Colapinto tuvo una gran jornada en el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Tras un viernes difícil para Alpine, el piloto argentino mejoró notablemente el sábado y coronó el día avanzando a Q3 en la clasificación, por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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Colapinto venía de conseguir su mejor posición de largada en Monza (7°) y finalizó el GP de Italia decepcionado por un error que le costó varias posiciones. Sin embargo, lejos de desmotivarse, Franco consiguió avanzar a Q3 en Madring y comenzará la carrera del domingo en zona de puntos.

La pole de la clasificación fue para Lando Norris, quien logró arrebatarle el primer lugar a Kimi Antonelli en su último intento. En tanto, los grandes perdedores de esta qualy fueron Lewis Hamilton y George Russell, principales perseguidores del joven piloto italiano de Mercedes.

Lando Norris consiguió la pole en la qualy del GP de España (@F1)

Grilla confirmada para la carrera del GP de España 2026

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin)

Horario de la carrera del GP de España 2026

Argentina, Brasil y Uruguay: 10:00 hs

10:00 hs Chile, Paraguay y Venezuela: 09:00 hs

09:00 hs Colombia, Ecuador y Perú: 08:00 hs

08:00 hs México: 07:00 hs (CDMX)

07:00 hs (CDMX) España: 15:00 hs