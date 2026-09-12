Franco Colapinto tuvo una gran jornada en el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Tras un viernes difícil para Alpine, el piloto argentino mejoró notablemente el sábado y coronó el día avanzando a Q3 en la clasificación, por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
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Colapinto venía de conseguir su mejor posición de largada en Monza (7°) y finalizó el GP de Italia decepcionado por un error que le costó varias posiciones. Sin embargo, lejos de desmotivarse, Franco consiguió avanzar a Q3 en Madring y comenzará la carrera del domingo en zona de puntos.
La pole de la clasificación fue para Lando Norris, quien logró arrebatarle el primer lugar a Kimi Antonelli en su último intento. En tanto, los grandes perdedores de esta qualy fueron Lewis Hamilton y George Russell, principales perseguidores del joven piloto italiano de Mercedes.
Lando Norris consiguió la pole en la qualy del GP de España (@F1)
Grilla confirmada para la carrera del GP de España 2026
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Oliver Bearman (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Horario de la carrera del GP de España 2026
- Argentina, Brasil y Uruguay: 10:00 hs
- Chile, Paraguay y Venezuela: 09:00 hs
- Colombia, Ecuador y Perú: 08:00 hs
- México: 07:00 hs (CDMX)
- España: 15:00 hs