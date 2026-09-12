9 de 9 con Ponzio: la victoria agónica en Tucumán empieza a justificar lo que River pagó por Thiago Almada

El Millonario sufrió más de la cuenta ante Atlético Tucumán tras relajarse con la ventaja, pero una aparición del campeón del mundo le dio los tres puntos. Puntaje ideal para el nuevo ciclo.

En un desenlace para el infarto, River se llevó un dramático triunfo frente a Atlético Tucumán. La gran figura de la jornada fue Thiago Almada, quien con su grito sobre la hora empieza a pagar los millones que Di Carlo pagó por él, dándole al equipo de Leo Ponzio una victoria fundamental para empezar a escalar rumbo a lo más alto. Ojo que ya son 9 puntos de 9 posibles con él…

💰🗣️ "THIAGO ALMADA EMPIEZA A PAGAR LOS MILLONES QUE RIVER PUSO POR ÉL"



El análisis de @TotiPasman sobre la victoria agónica del Millonario frente a Atlético Tucumán. pic.twitter.com/u9oyNRtrV9 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 12, 2026

El desarrollo del encuentro tuvo tres secuencias muy marcadas. La primera se dio a los apenas 10 minutos, con la apresurada expulsión de Nicola en el local. El árbitro Gariano compró la espectacularidad del choque, creyendo que el jugador del Decano le había metido los tapones en la cara a Martínez Quarta. En una jugada donde el VAR debió llamar porque con una amarilla estaba bien, el trámite del partido cambió por completo.

Aprovechando el hombre de más, el Millonario arrancó jugando muy bien y llegó a la apertura del marcador gracias a una gran jugada y definición de Tobías Andrada. Sin embargo, a partir de ese momento, el equipo se enamoró del 1 a 0. Si bien es cierto que el campo de juego estaba en malas condiciones, el conjunto de Ponzio no sacó mayor diferencia numérica ni tuvo un partido brillante.

Cuando el local parecía tener el trámite controlado, llegó el baldazo de agua fría. Una sucesión de errores defensivos decantó en el empate parcial: falta evitable de Acuña, un muy buen tiro libre ejecutado por Godoy, y la aparición letal de Ferreira, quien le ganó la posición a Otamendi para clavar un cabezazo espectacular.

River se estaba quedando con un puntito con sabor a derrota cuando tenía los tres en el bolsillo, lo que significaba un paso atrás gigante para el ciclo. Pero en medio del dramatismo y la urgencia, apareció la jerarquía: una jugada espectacular del pibe Meza, la continuidad en los pies de Beltrán, y la definición de Thiago Almada para desatar la locura en las tribunas.

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Con este resultado, el River de Ponzio suma tres victorias en tres presentaciones. Nueve de nueve puntos posibles para encaminarse firme entre los ocho mejores del campeonato, demostrando que hoy por hoy es una verdadera máquina de ganar.