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Fútbol argentino

Así quedó la tabla anual tras el triunfo de Boca y el empate de Vélez

El Xeneize venció 3-1 a Central Córdoba con suplentes y al Fortín se lo empató Newell's en la última, por lo que hubo cambios en la clasificación.

Dylan Gorosito y Enner Valencia, tras el triunfo de Boca ante Central Córdoba.
© GettyDylan Gorosito y Enner Valencia, tras el triunfo de Boca ante Central Córdoba.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 9, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este viernes 11 de septiembre.

En el primer turno, Newell’s le empató 1-1 a Vélez agónicamente y el Fortín dejó pasar la oportunidad de convertirse en el líder absoluto. Luego, Defensa y Justicia venció 2-0 a Gimnasia de Mendoza y se puso a tiro de los puestos de Copa Sudamericana. Por último, Boca aplastó 3-1 a Central Córdoba y quedó a un punto de clasificar a la Libertadores.

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Rodrigo Aliendro en el empate entre Vélez y Newell’s. (@Velez)

Rodrigo Aliendro en el empate entre Vélez y Newell’s. (@Velez)

La Tabla Anual 2026

  1. Argentinos Juniors – 46 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Independiente Rivadavia – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Gimnasia La Plata – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Rosario Central – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. River Plate – 39 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Estudiantes – 38 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 38 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Independiente – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Instituto – 37 puntos
  12. Defensa – 36 puntos
  13. Gimnasia (M) – 35 puntos
  14. Unión – 34 puntos
  15. Lanús – 34 puntos
  16. Sarmiento – 34 puntos
  17. Tigre – 32 puntos
  18. Huracán – 32 puntos
  19. Barracas Central – 32 puntos
  20. San Lorenzo – 32 puntos
  21. Talleres – 31 puntos
  22. Newell’s – 28 puntos
  23. Atlético Tucumán – 27 puntos
  24. Racing – 26 puntos
  25. Banfield – 25 puntos
  26. Platense – 25 puntos
  27. Central Córdoba – 23 puntos
  28. Riestra – 20 puntos
  29. Aldosivi – 13 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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