Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

A falta de seis fechas y el resto de esta jornada, los cruces de playoffs empiezan a tomar forma.

Luego del segundos día de los partidos de la fecha 9, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: los playoffs. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedaron los cruces tras este sábado 12 de septiembre.

Primero, Independiente Rivadavia venció 4-3 a Aldosivi en un verdadero partidazo y se metió entre los clasificados al escalar hasta la cuarta posición de la Zona B. Al mismo tiempo, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Platense y se puso a tiro de los puestos que otorgan el boleto a los duelos de eliminación directa, aunque todavía no le alcanza.

Alex Arce, goleador de Independiente Rivadavia.

Luego, River venció 2-1 a Atlético Tucumán en la última jugada del partido y consiguió una victoria fundamental para seguir de racha con su tercer triunfo consecutivo, y quedó quinto. En el último turno del día, Talleres de Córdoba se impuso 2-1 contra Unión de Santa Fe, salió del fondo de la tabla y le cortó el envión al Tatengue que venía bien.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

(1°A) Vélez Sarsfield – Tigre (8°B)

(4°B) Independiente Rivadavia – Boca Juniors (5°A)

(2°B) Sarmiento – Newell’s (7°A)

(3°A) Gimnasia (M) – Atlético Tucumán (6°B)

Lado derecho de la llave

(1°B) Argentinos Juniors – Independiente (8°A)

(4°A) Instituto – River (5°B)

(2°A) Defensa y Justicia – Belgrano (7°B)

(3°B) Gimnasia (LP) – Unión de Santa Fe (6°A)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026