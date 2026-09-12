Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026

Luego del segundos día de los partidos de la fecha 9, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: los playoffs. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedaron los cruces tras este sábado 12 de septiembre.
Primero, Independiente Rivadavia venció 4-3 a Aldosivi en un verdadero partidazo y se metió entre los clasificados al escalar hasta la cuarta posición de la Zona B. Al mismo tiempo, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Platense y se puso a tiro de los puestos que otorgan el boleto a los duelos de eliminación directa, aunque todavía no le alcanza.
Alex Arce, goleador de Independiente Rivadavia.
Luego, River venció 2-1 a Atlético Tucumán en la última jugada del partido y consiguió una victoria fundamental para seguir de racha con su tercer triunfo consecutivo, y quedó quinto. En el último turno del día, Talleres de Córdoba se impuso 2-1 contra Unión de Santa Fe, salió del fondo de la tabla y le cortó el envión al Tatengue que venía bien.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
(1°A) Vélez Sarsfield – Tigre (8°B)
(4°B) Independiente Rivadavia – Boca Juniors (5°A)
(2°B) Sarmiento – Newell’s (7°A)
(3°A) Gimnasia (M) – Atlético Tucumán (6°B)
Lado derecho de la llave
(1°B) Argentinos Juniors – Independiente (8°A)
(4°A) Instituto – River (5°B)
(2°A) Defensa y Justicia – Belgrano (7°B)
(3°B) Gimnasia (LP) – Unión de Santa Fe (6°A)