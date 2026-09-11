¿Boca va por un mediocampista tras la venta de Zenón?

Tras concretar la venta de Zenón a Atlas de México, el Xeneize tiene un cupo extra para sumar un refuerzo.

Pese a estar por comenzar la novena jornada del Torneo Clausura, los clubes que vendan al extranjero tienen la posibilidad de seguir incorporando. En el caso de Boca puede hacerlo producto de la grave lesión de Tomás Aranda y de la venta de Kevin Zenón a Atlas. El Xeneize analiza hacer un movimiento más en este mercado de pases.

Boca irá a la carga por un mediocampista. Descartado ir por un jugador que se desempeña en el extranjero, sonó el nombre de Matías Alejandro Galarza, actual futbolista de Talleres de Córdoba. El volante central de 24 años nacido en Boulogne se formó en la cantera de Argentinos Juniors, luego tuvo un paso por el Genk de Bélgica entre 2022 y 2024 y ese mismo año regresó al fútbol argentino para jugar en la T, elenco en el que lleva jugados 68 partidos.

Según pudo saber Bolavip, el nombre de Galarza no llamó la atención en la dirigencia y no avanzarían con él. Así y todo, en caso de aparecer un nombre que interese y consideren que aporte jerarquía al plantel, se evaluará su contratación, por lo que por ahora están pendientes de encontrar una oportunidad.

La dirigencia de Boca analiza contratar un mediocampista más en este mercado de pases. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero recibirá Boca por Zenón?

Kevin Zenón llegó este viernes a México para sumarse a Atlas, elenco que dirige técnicamente Hernán Crespo. El Xeneize le vendió al conjunto mexicano al mediocampista a cambio de 6 millones de dólares por el 100% del pase. Los de La Ribera recibieron 4,8 millones de dólares por ser dueños del 80% de su ficha, mientras que el dinero restante irá a parar a las arcas de Unión, que conservaba el 20% restante.

Kevin Zenón. (Foto: Getty).

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