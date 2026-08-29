Acuerdo entre Argentinos y Gimnasia por Alan Lescano: cómo está la negociación con Vasco da Gama

El Bicho se queda con el 100% del pase del zurdo de 24 años y ahora sí se busca sellar la venta al fútbol brasileño.

Alan Lescano es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en el último tiempo y eso no está en discusión. Por ese motivo, Argentinos Juniors ya recibió diferentes propuestas por el mediocampista y aceleró para comprarle a Gimnasia y Esgrima de La Plata el porcentaje restante del pase, antes de buscar una acuerdo para venderlo a Vasco da Gama.

Alan Lescano, futbolista de Argentinos Juniors. (@Alan_Lescano01)

El volante de 24 años realizó las divisiones inferiores y luego hizo su debut como profesional con el Lobo y apenas un año más tarde se llevó a cabo su traslado a La Paternal. Sin embargo, en aquella operación hecha a mediados de 2023, el Bicho pagó por el 50% de la ficha y durante todos estos años la compartieron en partes iguales.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Argentinos Juniors le pagará 2.300.000 de dólares a Gimnasia por el 50% del pase. De esta manera, pasará a tener el 100% de su ficha y no deberá compartir con otro equipo. Además, tal como lo indica la información de este medio, se incluyó una plusvalía del 10% en una futura venta superior a 6 millones de dólares.

Alan Lescano, futbolista de Argentinos Juniors. (@Alan_Lescano01)

Por otro lado, también se lleva a cabo una negociación entre el Bicho y el conjunto brasileño, que quiere romper el mercado con la contratación del argentino. Así las cosas, Vasco da Gama pretende desembolsar entre 8 y 9 millones de dólares para comprar a Alan Lescano en este tramo final del mercado de pases.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Boca lo quiso a principio de año, por pedido expreso de Juan Román Riquelme, ya que es de su gusto y eso se sabe. Sin embargo, por una cuestión de tiempos y por las exigencias financieras, el Xeneize desistió de la contratación y el mediocampista creativo se quedó en La Paternal durante el primer semestre.

Alan Lescano, futbolista de Argentinos Juniors. (@Alan_Lescano01)

El nacido el 11 de noviembre de 2001 en San Carlos de Bolivar, desde su arribo a mediados de 2023, disputó un total de 122 partidos oficiales con la camiseta de Argentinos Juniors. En este lapso de tiempo, convirtió 26 goles, repartió 9 asistencias, acumuló 21 tarjetas amarillas y apenas 1 expulsión. A su vez, no pudo conquistar ningún título colectivo.