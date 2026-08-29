Las Leonas, campeonas del mundo: Argentina venció por penales a Países Bajos en la final del Mundial de Hockey 2026

En un partido apasionante, la Albiceleste estiró la definición a los penales y se consagró por tercera vez en su historia.

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026. Este sábado, vencieron por penales a Países Bajos, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular. En lo que fue un partido estelar, la Selección Argentina estiró la definición a la tanda frente a que eran las vigentes campeonas. De esta manera, el combinado nacional alcanzó la gloria por tercera vez en la historia.

🇦🇷🏆 ¡¡SON HISTORIA PURA!! ¡SOFI CAIRO MARCÓ SU PENAL Y LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA! ¡LA TERCERA ESTRELLA LLEGÓ PARA EL HOCKEY FEMENINO! 🇦🇷🏆



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Después de un primer tiempo muy parejo, las neerlandesas rompieron el cero en el marcador a falta de 47 segundos para que termine el 2Q. En ese momento, Tibbi Jansen convirtió el 1-0 en una notable definición durante un córner corto que le permitió su enorme jerarquía y la especialidad de la casa. Lógicamente, lo cambió por gol.

¡A LUCHAR, LEONAS! Córner corto y gol de Yibbi Jansen para marcar el 1-0 de Países Bajos ante Argentina a falta de 47 segundos para el final del 2Q.



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Cuando todo parecía que iba a ser alegría naranja, Majo Granatto marcó el 1-1 y le dio vida a la Selección Argentina. Transcurría el minuto 9 del 4Q, a falta de solamente 6′ de juego y la Albiceleste pudo golpear en su séptimo córner corto. Tras el remate y un rebote que quedó dentro del área, la platense la empujó y llevó el partido a penales…

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¡GOL DE LAS LEONAS A MINUTOS DEL FINAL DEL 4Q! SÉPTIMO CÓRNER CORTO Y MAJO GRANATTO MARCÓ EL 1-1 DE ARGENTINA ANTE PAÍSES BAJOS.



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En una definición apasionante, Argentina salió campeón del mundo y se coronó nuevamente en el deporte. Así las cosas, Las Leonas le ganaron por penales a Países Bajos y vencieron en condición de visitante al mejor combinado del mundo y de la historia en la disciplina. Eso poco importó y la Albiceleste festejó en territorio contrario.

¡¡LLORE LUCHA, LLORE!! ¡LA EMOCIÓN DE LUCIANA AYMAR CON LA HISTÓRICA CONSAGRACIÓN DE LAS LEONAS COMO CAMPEONAS DEL MUNDO!



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Un dato importante a tener en cuenta es que Las Leonas ya habían sido campeonas del mundo en dos ocasiones, por lo que ya sabían lo que era alcanzar la gloria máxima en este certamen: en Perth 2002 (Australia) y en Rosario 2010 (en Argentina). ¿Lo curioso? Le ganó ambas finales a Países Bajos, el país que reina en la rama femenina de esta disciplina.

¿Dónde se juega el Mundial de Hockey 2026?

El Mundial de Hockey 2026 se disputa en Wavre -Bélgica- y en Amstelveen -Países Bajos-, los estadios asignados son Wagener y Justin Peeters. Un dato importante a tener en cuenta es que ambos países son linderos, tienen una gran historia en común y mucha cultura de hockey, por lo que no significó un problema compartir la sede.