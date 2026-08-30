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Thiago Almada, sincero tras marcar su primer gol en River: “Era un desafío”

El campeón del mundo cortó la sequía goleadora ante Banfield y recordó la dura eliminación por la Copa Sudamericana.

Thiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield.
© GettyThiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield.

Este domingo por la tarde, River venció 3-2 a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Pese a los descuentos de Sepúlveda, con los goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa, el Millonario se impuso ante el Taladro y cambió la cara tras la dura eliminación de la Copa Sudamericana 2026. En ese contexto, habló el flamante refuerzo.

Cabe recordar que la incorporación de 20 millones de dólares y que significó un antes y un después en la historia del fútbol argentino, marcó su primer gol desde que viste la camiseta rojiblanca. Pese a intentar en reiteradas oportunidades, recién pudo convertir de penal, que hasta debió repetirse ya que hubo invasión cuando se lo atajaron en primera instancia.

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Thiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield. (@RiverPlate)

Thiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield. (@RiverPlate)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN al término del partido, rompió el silencio. “Lo importante es que ganamos y pudimos sumar de a tres“, sentenció Almada en primera instancia. Inmediatamente después, agregó: “Creo que arrancamos muy bien. En el segundo tiempo quizás nos apagamos un poco y ahí llegaron los goles de ellos“.

Pocos segundos más tarde, recordó la eliminación de la Copa Sudamericana y expresó: “Era un desafío importante para nosotros tratar de ganar este partido después de lo que pasó el miércoles pasado“. Por otro lado, el campeón del mundo también sostuvo: “Le dimos una alegría a la gente, a nuestra familia y al grupo que se lo merece mucho“.

Thiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield. (Getty Images)

Thiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield. (Getty Images)

A su vez, se refirió a la sensación de convertir su primer gol desde su llegada a River, que era lo que le faltaba en lo individual. “Tuve varias en el primer tiempo, una pegó en el palo y otra me sacó el arquero“, soltó al principio. Luego, no ocultó la felicidad y fue ahí cuando confesó: “Tenía muchas ganas de hacer un gol con esta camiseta“.

Por último, también aportó: “Nos estamos conociendo cada vez más con todo el equipo. Trajimos muchos jugadores y nos estamos sintiendo cada vez mejor“. Y más tarde, Thiago culminó: “Quizás en los partidos anteriores no tuvimos la suerte de nuestro lado. Merecimos más, pero es parte del fútbol y esperemos que le podamos dar alegría a la gente“.

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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