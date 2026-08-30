Thiago Almada, sincero tras marcar su primer gol en River: “Era un desafío”

El campeón del mundo cortó la sequía goleadora ante Banfield y recordó la dura eliminación por la Copa Sudamericana.

Este domingo por la tarde, River venció 3-2 a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Pese a los descuentos de Sepúlveda, con los goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa, el Millonario se impuso ante el Taladro y cambió la cara tras la dura eliminación de la Copa Sudamericana 2026. En ese contexto, habló el flamante refuerzo.

Cabe recordar que la incorporación de 20 millones de dólares y que significó un antes y un después en la historia del fútbol argentino, marcó su primer gol desde que viste la camiseta rojiblanca. Pese a intentar en reiteradas oportunidades, recién pudo convertir de penal, que hasta debió repetirse ya que hubo invasión cuando se lo atajaron en primera instancia.

Thiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield. (@RiverPlate)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN al término del partido, rompió el silencio. “Lo importante es que ganamos y pudimos sumar de a tres“, sentenció Almada en primera instancia. Inmediatamente después, agregó: “Creo que arrancamos muy bien. En el segundo tiempo quizás nos apagamos un poco y ahí llegaron los goles de ellos“.

Pocos segundos más tarde, recordó la eliminación de la Copa Sudamericana y expresó: “Era un desafío importante para nosotros tratar de ganar este partido después de lo que pasó el miércoles pasado“. Por otro lado, el campeón del mundo también sostuvo: “Le dimos una alegría a la gente, a nuestra familia y al grupo que se lo merece mucho“.

Thiago Almada marcó su primer gol en River ante Banfield. (Getty Images)

Publicidad

A su vez, se refirió a la sensación de convertir su primer gol desde su llegada a River, que era lo que le faltaba en lo individual. “Tuve varias en el primer tiempo, una pegó en el palo y otra me sacó el arquero“, soltó al principio. Luego, no ocultó la felicidad y fue ahí cuando confesó: “Tenía muchas ganas de hacer un gol con esta camiseta“.

Por último, también aportó: “Nos estamos conociendo cada vez más con todo el equipo. Trajimos muchos jugadores y nos estamos sintiendo cada vez mejor“. Y más tarde, Thiago culminó: “Quizás en los partidos anteriores no tuvimos la suerte de nuestro lado. Merecimos más, pero es parte del fútbol y esperemos que le podamos dar alegría a la gente“.

"TENÍA MUCHAS GANAS DE HACER UN GOL CON ESTA CAMISETA". Thiago Almada tras convertir su primer tanto en River.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/mDhJjF9FHi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026