Los convocados de Boca para visitar a Newell’s por el Torneo Clausura 2026

Tras sellar la ajustada clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Boca ya piensa en el ámbito doméstico donde este domingo visita a Newell’s por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena ya decidió de antemano quiénes son los futbolistas que integran la lista de convocados para el compromiso.

El jueves por la noche, el Xeneize venció a O’Higgins por penales tras igualar 1-1 en el global. Dicho encuentro se llevó a cabo en Chile, por lo que debía regresar al país y este fin de semana medirse ante la Lepra. Sin embargo, para ahorrar horas de traslados en una semana cargada de kilómetros, se optó por viajar directo de Rancagua a Rosario, sin escalas.

Los futbolistas de Boca tras vencer en penales a O’Higgins. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca repite los mismos convocados que enfrentaron a O’Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Aunque todavía no se sabe cómo será el equipo titular ya que el Vasco lo va a definir horas antes del partido, la realidad es que resolvió confiar en los protagonistas que lograron el boleto a la siguiente instancia internacional.

Este cambio de panorama se realizó para evitar un trayecto innecesario y además porque el duelo ante los chilenos no dejó lesionados. De hecho, el viernes por la mañana entrenaron en Rancagua bajo una intensa lluvia. Los futbolistas que fueron titulares realizaron trabajos regenerativos en el hotel, mientras que los que no sumaron minutos lo hicieron en el Gran Arena Monticello.

Los futbolistas titulares de Boca vs. O’Higgins. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que Leandro Paredes sería titular debido a que terminó el partido en óptimas condiciones físicas. Si bien aún se desconoce la formación inicial, Arruabarrena pondrá un equipo muy competitivo para intentar llevarse una victoria y dejar en el olvido la goleada histórica que sufrió ante Deportivo Riestra en el debut doméstico.

En contraparte, no hay que olvidar las ausencias. Dentro de ellas, las que más resaltan son las de Carlos Palacios y Adam Bareiro. Por un lado, el chileno volvió a sentir una molestia y quedó afuera de la lista de convocados que diagramó el cuerpo técnico. A su vez, el paraguayo sigue sufriendo problemas en su espalda y no tiene fecha de regreso definida.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

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Los convocados de Boca