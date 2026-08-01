River no se baja de la pelea y sigue negociando por Thiago Almada

En la antesala del Mundial 2026, River comenzó a negociar de manera formal por Thiago Almada. Primero dialogó con el entorno del futbolista para saber si estaba dispuesto a volver al fútbol argentino y en segunda instancia lo hizo con Atlético de Madrid, con la intención de conocer las condiciones para llevárselo.

River hizo los deberes y acordó con Almada y también con Atlético de Madrid, aunque siempre supo que una oferta superadora podía hacer caer todo. En Núñez también estaban al tanto de que la decisión se tomaría una vez finalizada la Copa del Mundo.

Hace algunos días apareció Flamengo en el radar y eso hizo que en Núñez entiendan que poco tenían para competir, no por lo deportivo en sí, sino más bien por lo económico. Una vez concluido el Mundial, Almada no dio el visto bueno al conjunto carioca ya que no está convencido de la propuesta y por eso en Núñez se ilusionan.

River vuelve a la carga por Thiago Almada, sigue negociando y entiende que el no haber aceptado la oferta de Flamengo le da oportunidades concretas de cerrar el pase. De hecho, en la actualidad, la propuesta del Millonario es lo más concreto que tiene el futbolista formado en Vélez.

Thiago Almada en el Mundial 2026. (Foto: Getty).

¿Qué podría hacer caer el pase?

En River saben bien que el mercado de pases europeo todavía está abierto y, por estos días, se realizan traspasos importantes ya que la actividad recién comenzará en unas semanas. Al Millonario lo puede perjudicar que aparezca algún club europeo y esté dispuesto a desembolsar un dinero importante por él.

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¿Cuánto pagaría River por Thiago Almada?

River acordó el contrato del futbolista y ese no sería un problema. Por otro lado, desde Núñez ofrecieron 20 millones de dólares por el 50% del pase y Atlético de Madrid se mostró satisfecho por el monto. Si bien todavía no hay nada definido, en la semana entrante podría comenzar a haber definiciones y el campeón del mundo en Qatar 2022 podría pegar la vuelta al fútbol argentino.

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