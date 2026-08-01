El Xeneize visitará a la Lepra el próximo domingo a partir de las 17 horas en el marco de la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Boca necesita una reacción rápida. El semestre comenzó de manera irregular con dos victorias y dos derrotas, aunque también con la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana tras superar a O´Higgins por penales. Los de Arruabarrena tendrán una oportunidad inmejorable el próximo domingo ante Newell´s en Rosario para levantar cabeza.

El comienzo de Boca en el Torneo Clausura fue de la peor manera: cayó ante Deportivo Riestra por 3 a 0 en condición de visitante. La segunda fecha -ante Estudiantes de La Plata- fue postergada por el duelo ante O´Higgins del pasado jueves, por lo que ahora se medirá ante Newell´s en Rosario por la tercera jornada de la Zona A del Clausura.

La probable formación de Boca vs. Newell´s

Si bien resta la confirmación oficial de Rodofolfo Arruabarrena, el once inicial ante Newell´s sería: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. Cabe destacar que el Vasco tiene dos dudas, una es la de Nicolás Figal en lugar de Di Lollo y la otra es la de Sebastián Villa por Leonel Flores.

Leonel Flores jugó un gran partido ante O´Higgins y podría ser titular ante Newell´s. (Foto: Getty).

Una logística atípica

Luego del partido ante O´Higgins, Boca pasó la noche del jueves en Chile, la intención era entrenar allá el viernes y luego partir rumbo a Rosario de manera directa, sin pasar por Buenos Aires. Por cuestiones climáticas, el Xeneize no pudo entrenar al aire libre en el país vecino. Por otro lado, el arribo a Rosario fue con demoras por la tormenta que azotó a gran parte de Argentina.

Boca muda su localía

Tras el partido ante Newell´s, Boca jugará en condición de local frente a Estudiantes de La Plata por el partido postergado de la segunda jornada del Clausura el 5 de agosto, mientras que el sábado 8 hará lo propio con Vélez. Ambos encuentros serán en la cancha de Huracán ya que en La Bombonera hay problemas con el césped.

Publicidad

Estadio Tomás Adolfo Ducó. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE