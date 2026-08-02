Las posibles alineaciones de River y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026

En el Monumental, el Millonario y el Canalla van por su primera victoria en el certamen.

Por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental, River recibe a Rosario Central en un duelo de necesitados, ya que ambos equipos aún no ganaron en lo que va del certamen y buscan cortar con esta mala racha de resultados.

El Millonario tuvo un mal inicio de semestre, ya que perdió en sus tres presentaciones. Dos de ellas por el torneo local, mientras que la restante por Copa Argentina. Para este duelo, el entrenador Eduardo Coudet deberá hacer por lo menos dos cambios obligados por las lesiones de Acuña y Arambarri.

En este sentido, Lautaro Rivero se metería como lateral por izquierda, mientras que Fausto Vera regresaría en la mitad de la cancha. Además de esto, Rafael Santos Borré podría volver a la titularidad para ser la referencia de área, en lugar de Lucas Beltrán.

Central, por su parte, llega a este encuentro luego de empatar sin goles contra Racing como local, mientras que en su anterior presentación cayó ante Belgrano. Para este encuentro, el entrenador Jorge Almirón repetiría el mismo equipo que igualó ante la Academia en el Gigante de Arroyito.

Cabe destacar que el Canalla tendrá una baja importante para este compromiso, debido a que no forma parte de la lista de convocados Franco Cervi, el volante ofensivo que regresó al club en este mercado de pases, ya que sufrió una distensión muscular del isquiotibial.

Las posibles formaciones de River y Rosario Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borre.

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