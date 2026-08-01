River hoy: a la carga por Almada, Colidio podría irse y el XI vs. Rosario Central

Todas las novedades del Millonario de este sábado 1 de agosto, a un día de recibir al Canalla por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 1 de agosto de 2026, con la mira puesta en el duelo ante Rosario Central. La formación que planea poner Eduardo Coudet, la palabra de Tobías Andrada tras firmar su contrato, el panorama de los borrados en Cantilo, la decisión por Thiago Almada y se encamina la salida de Facundo Colidio.

La probable formación de River vs. Rosario Central

River tiene una oportunidad inmejorable para revertir su mal presente. El próximo domingo, a partir de las 19.15 horas recibirá a Rosario Central por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Eduardo Coudet cayeron en sus dos primeras presentaciones y necesitan imperiosamente volver a la victoria. Por su parte, los de Almirón suman un solo punto.

De cara al cruce con el Canalla, Eduardo Coudet realizará cambios en todas las líneas luego del mal desempeño general ante Gimnasia en la caída por 1 a 0 del pasado miércoles. Algunos futbolistas saldrán por lesión, mientras que otros por rendimiento.

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, el Millonario enfrentaría al Canalla con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Facundo González; Fausto Vera, Lucas Silva; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

River insiste por Almada y se ilusiona

River hizo los deberes y acordó con Almada y también con Atlético de Madrid, aunque siempre supo que una oferta superadora podía hacer caer todo. En Núñez también estaban al tanto de que la decisión se tomaría una vez finalizada la Copa del Mundo.

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Hace algunos días apareció Flamengo en el radar y eso hizo que en Núñez entiendan que poco tenían para competir, no por lo deportivo en sí, sino más bien por lo económico. Una vez concluido el Mundial, Almada no dio el visto bueno al conjunto carioca ya que no está convencido de la propuesta y por eso en Núñez se ilusionan.

River vuelve a la carga por Thiago Almada, sigue negociando y entiende que el no haber aceptado la oferta de Flamengo le da oportunidades concretas de cerrar el pase. De hecho, en la actualidad, la propuesta del Millonario es lo más concreto que tiene el futbolista formado en Vélez.

River acordó el contrato del futbolista y ese no sería un problema. Por otro lado, desde Núñez ofrecieron 20 millones de dólares por el 50% del pase y Atlético de Madrid se mostró satisfecho por el monto. Si bien todavía no hay nada definido, en la semana entrante podría comenzar a haber definiciones y el campeón del mundo en Qatar 2022 podría pegar la vuelta al fútbol argentino.

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Thiago Almada. (Foto: Getty).

Colidio podría irse al fútbol de Brasil

El mercado de pases sigue más activo que nunca, pese que en Argentina esté por comenzar la tercera fecha del Torneo Clausura. River es uno de los principales protagonistas, tanto en lo que respecta a llegadas, pero también a salidas. De hecho, por estas horas podría producirse una más que importante. Vasco da Gama posó los ojos en Facundo Colidio y podría llevárselo ahora.

El elenco brasileño ya inició gestiones e intentará comprarlo por una suma cercana a los 5 millones de dólares, aunque desde Núñez la encuentran bastante baja, por lo que todavía no hay nada definido, pero la salida del atacante está cerca, siempre y cuando se ajusten los números.

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Facundo Colidio llegó a River a mediados de 2023 y nunca se ganó a los hinchas. Tuvo oportunidades tanto con Demichelis, Gallardo y Coudet, pero jamás pudo mostrar el nivel que hizo que en su momento lo compre Inter de Milán, inclusive tampoco logró acercarse a la versión que tuvo en Tigre.

Facundo Colidio. (Foto: Getty).

Tobías Andrada habló como jugador de River

Andrada se realizó la revisión médica el pasado viernes en horas de la mañana y por la tarde firmó su contrato con River hasta diciembre de 2030. El pibe de 19 años llegó desde Vélez a cambio de 5.5 millones de dólares por el 60% con la posibilidad de comprar un 20% más a futuro en base a objetivo.

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Una vez que firmó su contrato, Andrada dijo: “Hola a todos los hinchas de River, soy Tobi Andrada, estoy muy contento de estar acá, muy ilusionado de lograr grandes cosas juntos y vamos River, carajo“.

El panorama de los borrados

Fabricio Bustos: el panorama del lateral derecho de 30 años es muy particular. Por el momento, ninguna oferta se consideró suficiente tanto por River como por el futbolista. Además, su predisposición no es la mejor, lo que genera ciertas complicaciones para buscar una salida.

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Matías Viña: el uruguayo de 28 años que llegó hace 7 meses, no alcanzó un acuerdo para interrumpir su vínculo con la institución. A su vez, aún no está el ok de Flamengo para sellar su salida. Cabe recordar que su pase pertenece al gigante del fútbol brasileño.

Matías Viña. (Foto: Getty).

Germán Pezzella: a esta hora, todavía no posee ofertas concretas. El experimentado zaguero central de 35 años tiene propuestas pero los clubes lo quieren como agente libre. Por otro lado, todavía no hay acuerdo con River para rescindir el contrato.

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Kevin Castaño: el mediocampista de 25 años y que viene de jugar la Copa del Mundo, tiene interés de Vasco da Gama. Mientras tanto, está en Colombia y espera por novedades sobre su futuro. Fue ofrecido a Tigres y América de México, pero sin grandes avances.

Matías Galarza Fonda: el paraguayo de 24 años que tuvo un buen Mundial, es pretendido por Estudiantes a préstamo, aunque él quiere irse a Europa. De hecho, Bologna mostró interés, pero luego cerró a Amondarain.

Giuliano Galoppo: hasta el momento, rechazó dos ofertas de la MLS. Dentro del fútbol argentino, lo quiere Independiente pero la chance más concreta es Rosario Central, aunque aún faltan muchos pasos para que se concrete definitivamente.

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Ian Subiabre: el talentoso de 19 años y formado en River Camp, es pretendido por DC United de Estados Unidos. Para que se lleve a cabo una salida definitiva, el conjunto de Núñez busca embolsar 8 millones de dólares, lo que es un problema para la llegada de ofertas.

Santiago Lencina: el surgido de las divisiones inferiores de apenas 20 años de edad, está cerrado de palabra para emigrar a Burgos. Sin embargo, antes de dar el sí definitivo, está esperando otras ofertas que sean mejores desde lo deportivo y también lo económico.

Maximiliano Salas: mientras se ultiman los detalles finales, iría a Independiente Rivadavia a préstamo por 12 meses. En estas horas se pulen pormenores vinculados a lo salarial, el ítem que traba la operación. Lo de Vélez no corre, pese a los rumores que surgieron.

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Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Kendry Páez: el ecuatoriano de 19 años y que jugó el Mundial, no tiene acuerdo con River para rescindir su contrato. Además, todavía no hay ok de Chelsea, por lo que no se puede sellar su desvinculación sin el visto bueno del club dueño de su pase.

DATOS CLAVE

River Plate prepara su formación para enfrentar a Rosario Central este domingo.

prepara su formación para enfrentar a Rosario Central este domingo. Tobías Andrada habló tras firmar oficialmente su contrato con el club Millonario.

habló tras firmar oficialmente su contrato con el club Millonario. Facundo Colidio encamina su salida mientras se define la llegada de Thiago Almada.