Las posibles alineaciones de Newell’s y Boca por el Torneo Clausura 2026

En el Marcelo Bielsa, la Lepra y el Xeneize se enfrentan por la tercera fecha del Grupo A.

En el Estadio Marcelo Bielsa, por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Clausura, Newell’s y Boca se enfrentan en un duelo clave, ya que los dos necesitan ganar para dejar atrás las derrotas que sufrieron en su última presentación por este certamen.

La Lepra, viene de perder 1 a 0 con Independiente como visitante y necesita volver a sumar de a tres para seguir tomando aire en la lucha por la permanencia a través de la tabla anual. En este sentido, el entrenador Frank Darío Kudelka realizaría tan solo un cambio respecto al que cayó en Avellaneda.

Sin el lesionado Walter Núñez, quien sufrió un esguince de tobillo en la caída contra Independiente, en la delantera ingresará Thomas Ríos, futbolista de 19 años que será titular por primera vez en su carrera con la Lepra. En este Clausura ingresó como suplente en las dos presentaciones anteriores.

Boca, por su parte, cayó 3 a 0 frente a Riestra como visitante y viene de vencer por penales a O’Higgins entre semana para clasificar a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Es por eso que Arrubarrena repetirá un equipo con mayoría de titulares.

Con respecto al equipo que perdió 1 a 0 en los 90 y pasó por penales en Chile, el ‘Vasco’ tan solo realizaría dos cambios. Uno de ellos sería el ingreso de Malcom Braida por Lautaro Blanco en la defensa, mientras que el otro en la mitad de la cancha, donde Williams Alarcón reemplazaría a Milton Delgado.

Las posibles formaciones de Newell’s y Boca

Newell’s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez.

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