Con 3 bajas, los convocados de River para recibir a Rosario Central por el Torneo Clausura

El Chacho está obligado a meter mano en el equipo por diferentes lesiones de jugadores importantes. El encuentro será el domingo a las 19.15 en el Monumental.

Eduardo Coudet definió la lista de convocados de River para enfrentar a Rosario Central, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Con algunas ausencias importantes por lesión, el entrenador eligió a los 20 futbolistas con los que intentará imponerse este domingo 2 de agosto a las 19.16 en el Monumental.

La buena noticia es la presencia de Ángel Correa en la nómina. El ex Atlético de Madrid aparece en la lista pese al traumatismo en el muslo derecho que lo complicó físicamente en la caída ante Gimnasia. La otra es la presencia de Aníbal Moreno, quien ya dejó atrás su lesión de rodilla.

Sin lugar a dudas, la ausencia más gravitante es la de Marcos Acuña. El campeón del mundo sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y este será el primero de varios compromisos que verá desde afuera. Lo mismo sucederá con Mauro Arambarri, quien padece un esguince de tobillo izquierdo.

Cabe recordar que tampoco forma parte de la lista Sebastián Driussi, que se sigue recuperando del desgarro en el gemelo izquierdo que sufrió en la pretemporada.

Los convocados de River

Arqueros: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión. Defensores: Gonzalo Montiel, Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Daniel Lucero y Facundo González

Gonzalo Montiel, Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Daniel Lucero y Facundo González Mediocampistas: Aníbal Moreno, Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra.

Aníbal Moreno, Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra. Delanteros: Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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El posible 11 de River para enfrentar a Rosario Central

River Plate podría salir a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Ángel Correa; Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán.

El Millonario chocará ante Rosario Central este domingo 2 de agosto a partir de las 19.15. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de ESPN Premium.