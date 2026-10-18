Alineaciones de Belgrano y River para el duelo de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026

En el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, el Pirata y el Millonario se encuentran frente a frente en un plato fuerte de la jornada.

Este domingo, en el marco de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Belgrano de Córdoba y River Plate se encuentran frente a frente con el Estadio Mario Alberto Kempes como testigo y como escenario.

Por un lado, el conjunto comandado estratégicamente por Ricardo Zielinski llega a este compromiso atravesando un muy buen momento general, no solo en la tabla de posiciones, sino también en los resultados recientes, acumulando tres victorias consecutivas.

Por el otro, los todavía dirigidos por Leonardo Ponzio acuden a este encuentro envueltos en grandes urgencias, ya que necesitan sumar los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y también en la tabla anual pensando en los certámenes continentales.

Probables formaciones de Belgrano y River

BELGRANO: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La previa de Belgrano y River

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Las posiciones del Torneo Clausura