Los 5 clubes que pretenden a Guillermo Barros Schelotto para 2027

El contrato del Mellizo con Vélez finaliza en diciembre y ya tiene importantes propuestas sobre la mesa.

El Torneo Clausura 2026 está en su recta final y, luego de decretar a los campeones de este segundo semestre, llegará el momento del mercado de pases. De cara al 2027, Guillermo Barros Schelotto es uno de los entrenadores más codiciados y podría quedar libre a fin de año.

El contrato del Mellizo con Vélez Sarsfield finaliza el 31 de diciembre y, mientras afronta los últimos compromisos del año con el club, comienza a pensar en su futuro. Un puñado de equipos ya tienen su nombre en carpeta.

Según la información de Germán García Grova, Vélez pretende continuar con Barros Schelotto como su entrenador. Además, dentro del fútbol argentino, interesa en Independiente y Racing.

Pero el deseo de los clubes por el exdelantero trasciende fronteras, ya que Tigres de México también hace fuerza para contratarlo, mientras que es una opción fuerte en Peñarol luego de que Juan Pedro Damiani lo presentara como su candidato en caso de ganar las elecciones.

Lo cierto es que Guillermo está enfocado en su actualidad con el club de Liniers y el desarrollo del Torneo Clausura. El propio García Grova adelantó que el Mellizo le dará prioridad a Vélez en las negociaciones sobre su futuro.

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Los desafíos de Vélez en la recta final del segundo semestre

De cara a la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2026, Vélez intentará sumar una victoria que lo acerque a la Copa Libertadores 2027 por la Tabla Anual. Además, intentará hacer un buen papel en los Playoffs para buscar una nueva estrella o incluso el boleto a la cita internacional en caso de ser campeón.

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