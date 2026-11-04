El presidente de Estudiantes de La Plata destacó el presente del Xeneize en una entrevista con Urbana Play.

Juan Sebastián Verón no dudó a la hora de elegir al mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad. Aunque preside a Estudiantes de La Plata y su club está por disputar la final de la Copa Libertadores, la Brujita se inclinó por Boca Juniors.

“Para mí Boca hoy es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base de chicos del club y a partir de ahí empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel. Lo veo bien”, aseguró Verón al ser consultado por el presente del Xeneize en Urbana Play 104.3 FM.

"Hoy Boca es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base de chicos y a partir de ahí empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel".



— Juan Sebastián "Brujita" Verón en @todopasa1043. pic.twitter.com/d0vl21ynIj — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) November 4, 2026

Acto seguido, comentó sobre la final de la Copa Sudamericana que disputará Boca contra Atlético Mineiro: “Es como nosotros (Estudiantes), son finales, son partidos únicos y no sabes bien para dónde se puede disparar más allá del análisis que hagas”.

Nuevo dardo de Verón a la conducción del fútbol argentino

Al ser consultado por lo que menos le gusta de la organización del fútbol argentino, Verón contestó: “En general, todo. Nosotros estamos dentro de un sistema y tenemos que convivir, somos parte del fútbol argentino. Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde en todo se sospecha y nada es claro, en definitiva. Lo que termina siendo es un barullo como hoy, en un campeonato que realmente no se entiende ni tiene sentido“.

"Estamos dentro de un sistema y tenemos que convivir. Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde todo se sospecha y nada es claro. Termina siendo un barullo como hoy en un campeonato que no se entiende".



— Juan Sebastián Verón sobre el fútbol argentino. pic.twitter.com/tt43bhe2un — Todo Pasa (@todopasa1043) November 4, 2026

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En síntesis