Juan Sebastián Verón no dudó a la hora de elegir al mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad. Aunque preside a Estudiantes de La Plata y su club está por disputar la final de la Copa Libertadores, la Brujita se inclinó por Boca Juniors.
“Para mí Boca hoy es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base de chicos del club y a partir de ahí empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel. Lo veo bien”, aseguró Verón al ser consultado por el presente del Xeneize en Urbana Play 104.3 FM.
"Hoy Boca es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base de chicos y a partir de ahí empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel".— Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) November 4, 2026
— Juan Sebastián "Brujita" Verón en @todopasa1043. pic.twitter.com/d0vl21ynIj
Acto seguido, comentó sobre la final de la Copa Sudamericana que disputará Boca contra Atlético Mineiro: “Es como nosotros (Estudiantes), son finales, son partidos únicos y no sabes bien para dónde se puede disparar más allá del análisis que hagas”.
Nuevo dardo de Verón a la conducción del fútbol argentino
Al ser consultado por lo que menos le gusta de la organización del fútbol argentino, Verón contestó: “En general, todo. Nosotros estamos dentro de un sistema y tenemos que convivir, somos parte del fútbol argentino. Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde en todo se sospecha y nada es claro, en definitiva. Lo que termina siendo es un barullo como hoy, en un campeonato que realmente no se entiende ni tiene sentido“.
"Estamos dentro de un sistema y tenemos que convivir. Lamentablemente el fútbol fue tomando un camino complejo donde todo se sospecha y nada es claro. Termina siendo un barullo como hoy en un campeonato que no se entiende".— Todo Pasa (@todopasa1043) November 4, 2026
— Juan Sebastián Verón sobre el fútbol argentino. pic.twitter.com/tt43bhe2un
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En síntesis
- Juan Sebastián Verón declaró que Boca es el mejor equipo de Argentina.
- Boca Juniors disputará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro.
- Estudiantes de La Plata jugará la final de la Copa Libertadores.