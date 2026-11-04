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Nico Paz marcó un gol en Champions League con emotivo homenaje incluido a Jesús de Miguel

El de la Selección Argentina se acordó del jugador de Tenerife que perdió la vida tras un golpe en pleno partido el fin de semana.

Nico Paz, goleador en Como.
© @LigadecampeonesNico Paz, goleador en Como.

Por la cuarta fecha de la Fase Liga de la Champions League, Como 1907 goleó este miércoles a Lens por 9-1 en el Stade Bollaert-Delelis. Nico Paz, titular y figura en el combinado italiano, aportó uno de los goles en un dominante primer tiempo para su equipo.

A los 40 minutos, ya con el 2-0 en el marcador, el de la Selección Argentina recibió recostado a la derecha, controló y definió con un potente zurdazo cerca del travesaño para estirar la diferencia.

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Luego de su celebración hacia el córner más cercano, a Nico Paz le pasaron una remera con la imagen de Jesús de Miguel Alameda, el jugador de Tenerife fallecido este martes tras haber sufrido un duro golpe el fin de semana en la Segunda División de España.

“Descansa en paz”, decía la remera junto a la imagen en blanco y negro del jugador fallecido y un lazo de luto. Cabe recordar que Nico Paz nació en Tenerife y que su papá fue futbolista del club de la ciudad, además del paso del actual volante por las inferiores de la institución.

Nico Paz aportó asistencias para el cuarto y el sexto

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Datos clave

  • Nico Paz marcó un gol para Como 1907 ante Lens en Champions League.
  • 2-0 fue el marcador a los 40 minutos tras la definición del argentino.
  • Jesús de Miguel Alameda, futbolista fallecido del Tenerife, recibió un homenaje con una remera.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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