Arruabarrena ultima detalles: la posible alineación de Boca para la definición de la tabla anual

Se viene la última fecha del Torneo Clausura antes de que comiencen los playoffs. En la misma, se definirá el título de la tabla anual y los clasificados tanto a los mata-mata como a las copas internacionales del año próximo. En este sentido, Boca enfrentará a Defensa y Justicia en La Bombonera, pero peleará por ser el campeón de luga ante Argentinos Juniors y Rosario Central.
El partido, y la definición, ya tiene fecha y hora: será el sábado desde las 17:30 y Boca depende de sí mismo para coronarse campeón. Si vence al Halcón de Varela, ganará el título de liga correspondiente a la tabla anual.
Para dicho compromiso, el Vasco Arruabarrena no tiene grandes dudas para el partido que puede consagrar a Boca como campeón: de los 11 titulares, nueve están confirmados. Los dos puestos restantes se debaten entre tres futbolistas.
En el arco estará Álvaro Montero, la defensa estará conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera y Lautaro Blanco. El mediocampo tendrá a Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado desde el arranque. Por último, en la delantera estará como titular Miguel Merentiel, mientras que Alan Velasco, Sebastián Villa y Leonel Flores se disputan el último lugar de los once iniciales.
Leandro Paredes, capitán de Boca.
Entre otras cuestiones, no estará disponible Rodrigo Battaglia por una molestia, así como tampoco Matías Satas, quien recientemente fue operado de la rodilla por una lesión en los meniscos. Como novedad, se asomaría la vuelta de Tomás Aranda a los convocados, 68 días después de la dura lesión que sufrió en su pierna.
En limpio: el posible 11 de Boca vs. Defensa
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Sebastián Villa o Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco, Sebastián Villa o Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Así se jugará la última fecha del Clausura
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Aldosivi vs. River Plate
- 19.15 – Gimnasia La Plata vs. Belgrano
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Barracas Central vs. Racing Club
- 19.00 – San Lorenzo vs. Platense
- 19.00 – Independiente vs. Deportivo Riestra
- 19.00 – Unión vs. Vélez Sarsfield
- 22.00 – Tigre vs. Sarmiento de Junín
- 22.00 – Banfield vs. Atlético Tucumán
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
- 15.00 – Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia
- 15.00 – Talleres vs. Estudiantes de La Plata
- 17.30 – Argentinos Juniors vs. Huracán
- 17.30 – Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
- 17.30 – Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
- 17.00 – Central Córdoba vs. Lanús
- 19.30 – Instituto vs. Newell’s Old Boys
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa – 47 puntos
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Independiente – 44 puntos
- Barracas Central – 44 puntos
- Huracán – 41 puntos