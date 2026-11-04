El Colo Barcó reveló quién debería quedarse con la camiseta 10 de la Selección Argentina: “Me encantaría”

Luego del retiro de Lionel Messi de La Albiceleste, la icónica camiseta quedó sin dueño. En ese contexto, Barco no tuvo dudas.

Después del retiro de Lionel Messi, la emblemática camiseta número 10 de la Selección Argentina quedó vacante. Sí, esa que también supo usar el inolvidable Diego Armando Maradona quedó a la espera de su nuevo dueño. Y lo cierto es que todavía no hay una definición concreta acerca de quién será el elegido por Lionel Scaloni.

En medio de ese panorama, varios son los candidatos: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Nico Paz y compañía. Y el debate sigue a la orden del día: mientras algunos tienen a un elegido bien marcado, otros tantos consideran que esa icónica camiseta número 10 de La Albiceleste debe ir rotando, sin un único portador.

Bajo esa órbita, quien se refirió al tema fue Valentín Barco, partícipe del último Mundial y con presente en el Chelsea de Inglaterra después de sus pasos previos por Boca Juniors, Brighton, Sevilla y Racing de Estrasburgo. En ese sentido, el oriundo de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, no tuvo dudas y apostó por Nico Paz.

“Nico Paz tiene todo. En lo personal, me gusta mucho cómo juega. Ojalá que use la 10, me encantaría”, comenzó exteriorizando el polifuncional futbolista surgido de las divisiones inferiores del Xeneize sobre su compatriota. No es un detalle menor que ambos son de la misma generación: nacieron en 2004 y solamente se llevan dos meses.

Nico Paz en la Selección Argentina. (Foto: Getty)

“Yo compartí la habitación con él en el Mundial. Estuvimos ahí, más de 50 días juntos, en las últimas concentraciones también. Sabemos por todo lo que fuimos pasando y sí, me gustaría mucho que use la 10 de la Selección Argentina”, completó Barco en diálogo con Los Edul, deshaciéndose en elogios hacia el volante ofensivo de enorme presente en Como.

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Barco expresó su deseo de volver a Boca

Paralelamente, Barco no ocultó su deseo de volver a ponerse la camiseta del club que lo vio nacer en algún momento de lo que resta de su carrera como profesional: “Voy a volver a Boca. Quiero volver estando bien, porque quiero ganar títulos y ser importante. Devolverle a la gente todo lo que me dio. Es una espina que me quedó”.

DATOS CLAVE

Camiseta 10 vacante tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Valentín Barco postuló a Nico Paz para usar la 10 de la Selección.

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