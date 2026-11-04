La posible alineación de River para visitar a Aldosivi por el Torneo Clausura

Ante las expulsiones de Montiel y Martínez Quarta, el DT hará dos cambios en la defensa.

En el Estadio José María Minella, por la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura, River visita al ya descendido Aldosivi en búsqueda de una victoria que le permita asegurar el cuarto puesto y así definir de local, por lo menos en la instancia de octavos de final del certamen.

De cara a este encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, tendrá que meter mano obligada en la defensa, debido a que no podrá contar ni con Gonzalo Montiel ni con Lucas Martínez Quarta, ya que ambos vieron la tarjeta roja directa en la derrota ante Boca en el Superclásico.

Ante esta situación, el DT del elenco de Núñez realizará dos cambios en esta zona de la cancha. En primera instancia, Giovanni González se meterá en el lateral derecho por Montiel, mientras que Lautaro Rivero será el segundo marcador central y correrá de lugar a Nicolás Otamendi.

Por otro lado, en la mitad de la cancha, Ponzio le dará nuevamente un voto de confianza a Lucas Silva para que sea el volante central, debido a que aún Fausto Vera y Aníbal Moreno continúan recuperándose de sus lesiones, mientras que Juan Cruz Meza se desgarró esta semana.

Finalmente, en la delantera tampoco habrá variantes. Ángel Correa se mantendrá como uno de los atacantes, mientras que Lucas Beltrán, quien solo jugó 10 minutos en la presentación ante Boca, volverá a estar de la partida en búsqueda de convertir su primer gol tras su regreso al club.

La posible formación de River para enfrentar a Aldosivi

Así las cosas, el Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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