River hoy: posible XI ante Aldosivi, el jugador que destacó Wenger y más

River dio vuelta la página tras caer en el Superclásico con Boca y se prepara para enfrentar a Aldosivi, en un partido en el que Ponzio hará dos cambios en la defensa. Además, habló Stefano Di Carlo y Arsene Wenger destacó a un juvenil de las inferiores.

El posible equipo para visitar a Aldosivi

En el Estadio José María Minella, por la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura, River visita al ya descendido Aldosivi en búsqueda de una victoria que le permita asegurar el cuarto puesto y así definir de local, por lo menos en la instancia de octavos de final del certamen.

De cara a este encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, tendrá que meter mano obligada en la defensa, debido a que no podrá contar ni con Gonzalo Montiel ni con Lucas Martínez Quarta, ya que ambos vieron la tarjeta roja directa en la derrota ante Boca en el Superclásico.

Wenger puso a Espíndola dentro de las 6 promesas destinadas a convertirse en estrellas mundiales

De cara a los próximos años, River lleva a cabo un proyecto integral en las divisiones inferiores del club con el objetivo de nutrir al plantel profesional con futbolistas surgidos del riñón. Poco a poco esto comienza a verse con las camadas que obtuvieron buenos resultados en la Messi Cup, como también en los torneos de AFA.

En este sentido, Arsene Wenger, ex entrenador de Arsenal y actual Director de Desarrollo de la FIFA, dio su listado con los seis jugadores nacidos en 2008 que cuenta con chances de ser estrellas mundiales, y dentro del mismo, aparece un juvenil que aún no debutó en el Millonario.

D’Onofrio apuntó contra Paredes

A 48 horas del Superclásico, la espuma por el polémico arbitraje de Nicolás Ramírez no baja en River Plate. Rodolfo D’Onofrio explotó en plena derrota en sus redes sociales y, desde entonces, continúa criticando a la AFA en diversas entrevistas.

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Este martes, el expresidente del club de Núñez charló con La Página Millonaria y profundizó su descontento por el desenlace del partido. Ahora, le arrojó un dardo a Leandro Paredes, capitán de Boca, por su trabajo sobre el campo de juego.