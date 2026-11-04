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Di Carlo aseguró que otros presidentes están en contra de AFA y reveló por qué no se pronuncian

El presidente de River brindó una extensa entrevista en la que dio a conocer la verdadera mirada de "la mayoría" de los dirigentes del fútbol argentino.

Di Carlo reveló que hay más presidentes en contra de la conducción de la AFA
© Getty ImagesDi Carlo reveló que hay más presidentes en contra de la conducción de la AFA

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, alzó la voz luego de la polémica derrota ante Boca en el Superclásico. El mandamás del Millonario ya se había pronunciado en redes sociales, pero este miércoles amplió su mirada en una extensa entrevista con ESPN.

Además de apuntar contra el arbitraje de Nicolás Ramírez, Di Carlo hizo una revelación que no pasó desapercibida. Puntualmente, el presidente de River afirmó que “la mayoría” de los presidentes de los clubes del fútbol argentino están en contra de la AFA y luego explicó por qué no se pronuncian.

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La mayoría de los presidentes están en contra pero nadie lo dice. No se expresan porque ven que le hacen esto a River y es ejemplificador. Si le hacen esto a River, de ahí para abajo los pueden destrozar, manifestó Di Carlo.

Más adelante, completó: “Es aleccionar desde una cosa que está mal para disciplinar dirigentes. Esto ofende el trabajo de los dirigentes y de los jugadores profesionales, que se rompieron el alma para estar donde están y deben sentir que hay un señor jugando con un celular para ver cómo definen las cosas. Es un poco lo que vemos todos y Dios quiera que encuentren un límite. Seguiremos planteando nuestra posición.

River y Estudiantes son los únicos que sentaron una postura firme contra AFA

Si bien Stefano Di Carlo asegura que la mayoría de los presidentes de los clubes del fútbol argentino no están conformes con la manera de conducir la AFA, lo cierto es que solamente su club -River- y Estudiantes de La Plata se han pronunciado públicamente.

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De hecho, todos los clubes votaron a favor del nuevo formato de la Liga Profesional a excepción de River Plate (único voto en contra) y Estudiantes (no pudo votar).

En síntesis

  • Stefano Di Carlo afirmó que la mayoría de los dirigentes rechaza a la AFA.
  • River Plate emitió el único voto negativo al nuevo formato de Liga Profesional.
  • Nicolás Ramírez fue el árbitro criticado tras la derrota de River ante Boca.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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