Di Carlo aseguró que otros presidentes están en contra de AFA y reveló por qué no se pronuncian

El presidente de River brindó una extensa entrevista en la que dio a conocer la verdadera mirada de "la mayoría" de los dirigentes del fútbol argentino.

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, alzó la voz luego de la polémica derrota ante Boca en el Superclásico. El mandamás del Millonario ya se había pronunciado en redes sociales, pero este miércoles amplió su mirada en una extensa entrevista con ESPN.

Además de apuntar contra el arbitraje de Nicolás Ramírez, Di Carlo hizo una revelación que no pasó desapercibida. Puntualmente, el presidente de River afirmó que “la mayoría” de los presidentes de los clubes del fútbol argentino están en contra de la AFA y luego explicó por qué no se pronuncian.

“La mayoría de los presidentes están en contra pero nadie lo dice. No se expresan porque ven que le hacen esto a River y es ejemplificador. Si le hacen esto a River, de ahí para abajo los pueden destrozar“, manifestó Di Carlo.

🔥🎙️“Converso con los presidentes de los clubes y están en desacuerdo con todo. No se expresan porque ven lo que le hacen a River y piensan que a ellos los van a destrozar. Aleccionan desde lo arbitral para disciplinar dirigentes. Decide las cosas un señor jugando con el celular”… https://t.co/jKHdl50y09 pic.twitter.com/2giSP05iHW — PaseClave (@paseclave__) November 4, 2026

Más adelante, completó: “Es aleccionar desde una cosa que está mal para disciplinar dirigentes. Esto ofende el trabajo de los dirigentes y de los jugadores profesionales, que se rompieron el alma para estar donde están y deben sentir que hay un señor jugando con un celular para ver cómo definen las cosas. Es un poco lo que vemos todos y Dios quiera que encuentren un límite. Seguiremos planteando nuestra posición”.

River y Estudiantes son los únicos que sentaron una postura firme contra AFA

Si bien Stefano Di Carlo asegura que la mayoría de los presidentes de los clubes del fútbol argentino no están conformes con la manera de conducir la AFA, lo cierto es que solamente su club -River- y Estudiantes de La Plata se han pronunciado públicamente.

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De hecho, todos los clubes votaron a favor del nuevo formato de la Liga Profesional a excepción de River Plate (único voto en contra) y Estudiantes (no pudo votar).

En síntesis