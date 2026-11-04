El piloto argentino está confirmado para la próxima temporada con el equipo de Enstone.

Franco Colapinto está cada vez más consolidado en la Fórmula 1. El piloto argentino está por completar su primera temporada entera luego de haber debutado en 2024 como sustituto de Logan Sargeant en Williams y después de haberse subido al A525 de Alpine como reemplazo de Jack Doohan en 2025.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo de Enstone, depositó toda su confianza en Franco y el oriundo de Pilar le ha pagado con creces en 2026 con puntos en varias carreras. Precisamente ese rendimiento le valió una renovación y es un hecho que Colapinto estará en la parrilla de 2027.

Ahora bien, el crecimiento del piloto argentino no está pasando desapercibido y puede ser atractivo para otras escuderías a partir de 2028 por varios motivos. Con tan solo 23 años, Colapinto es uno de los mejores largadores de la parrilla y ha superado en varias ocasiones a su compañero, Pierre Gasly. Además, ya demostró que, cuando el auto responde, es consistente en la zona de puntos.

De hecho, Franco logró su mejor posición (6°) este 2026 en el Gran Premio de Canadá y también demostró ser uno de los pilotos que más apoyo recibe en la categoría. La multitud que lo acompañó en el ‘Road Show’ de Buenos Aires y la presencia de público argentino en cada carrera hablan dan muestra de ello, y esto no es un dato menor para las escuderías.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá 2026 (Getty Images)

¿Qué escuderías podrían fichar a Franco Colapinto en 2028?

Williams: escudería que lo hizo debutar en la F1 bajo la dirección de James Vowles. Lo cedieron a Alpine por cinco años, pero se mantiene latente la posibilidad de una repesca luego de 2027.

Publicidad

Mercedes: Kimi Antonelli renovaría hasta 2030, pero George Russell solo tiene contrato hasta fines de 2027 y no se descarta una salida del británico si la próxima temporada sigue a la sombra de flamante campeón italiano.

McLaren: Zak Brawn, director ejecutivo del equipo papaya, intentó ficharlo para la academia en 2019. Sin embargo, Lando Norris renovó hasta 2030 y Oscar Piastri firmó un contrato multianual que podría ser hasta 2028.

Ferrari: uno de los deseos de muchos fanáticos argentinos. Charles Leclerc firmó un contrato multianual y Lewis Hamilton tiene contrato hasta 2027 inclusive. ¿Se libera un asiento para 2028? Eso dependerá de qué quiera hacer el siete veces campeón de la F1 luego de la próxima temporada.

Publicidad