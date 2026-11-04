Boca hoy: el posible 11 ante Defensa, la amenaza de Vaccari y la idolatría de Paredes

Semana clave para Boca. El equipo de Rodolfo Arruabarrena no pudo relajar luego de ganar el Superclásico debido a que este sábado definirá el título de la tabla anual en el partido ante Defensa y Justicia, en una disputa que tiene con Rosario Central y Argentinos Juniors. En relación a semejante duelo radicaron las noticias más importantes del Xeneize en las últimas horas. Enterate de todo acá.

El posible 11 de Boca vs. Defensa

El Vasco Arruabarrena no tiene grandes dudas para el partido que puede consagrar a Boca como campeón de la tabla anual: de los 11 titulares, nueve están confirmados. Los dos puestos restantes se debaten entre tres futbolistas.

En el arco estará Álvaro Montero, la defensa estará conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera y Lautaro Blanco. El mediocampo tendrá a Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado desde el arranque. Por último, en la delantera estará como titular Miguel Merentiel, mientras que Alan Velasco, Sebastián Villa y Leonel Flores se disputan el último lugar de los once iniciales.

Cabe destacar que el partido ante Defensa y Justicia se jugará el próximo sábado 7 de noviembre a las 17:30 en La Bombonera y Boca depende de sí mismo para coronarse campeón. Si vence al Halcón de Varela, ganará el título de liga correspondiente a la tabla anual.

Entre otras cuestiones, no estará disponible Rodrigo Battaglia por una molestia, así como tampoco Matías Satas, quien recientemente fue operado de la rodilla por una lesión en los meniscos. Como novedad, se asomaría la vuelta de Tomás Aranda a los convocados, 68 días después de la dura lesión que sufrió en su pierna.

Julio Vaccari, DT de Defensa, contundente en la previa

Antes de enfrentar a Boca este sábado en la última fecha del Torneo Clausura, en el que el Xeneize puede coronarse campeón de la tabla anual si vence a Defensa y Justicia, el DT del conjunto de Florencio Varela dejó una amenaza al equipo que será local en el compromiso de la última fecha del certamen.

Publicidad

En conferencia de prensa, Julio Vaccari expresó: “A nosotros no nos invitaron a ninguna fiesta, esa es la verdad. Nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestros propios objetivo y jugamos por el pueblo de Defensa, por el que tenemos un gran compromiso”.

Cabe destacar que Vaccari se enfrentó a Boca seis veces en su carrera como director técnico y el balance es más que positivo para él e igualmente inquietante para Boca de cara a la definición. Los equipos dirigidos por el ex-videoanalista de Marcelo Bielsa empataron cuatro veces ante Boca y se impusieron en las otras dos, sin derrotas.

Para Óscar Córdoba, Paredes ya es ídolo de Boca

Óscar Córdoba habló en las últimas horas, no tuvo dudas y ya le puso el mote de ‘ídolo’ al volante de la Selección Argentina. En diálogo con ESPN F90, el histórico arquero de Boca explicó las razones para darle ese lugar al actual capitán.

Publicidad

“Paredes ya es ídolo de Boca. Sin ganar títulos es ídolo. Se nota que maneja al equipo y la gente lo reconoce. El resto sí tienen que ganar”, diferenció Córdoba sobre la actualidad del surgido del Xeneize y el resto de sus compañeros.