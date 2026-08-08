Leonel Pérez, nuevo refuerzo de Racing: será el reemplazo de Santiago Sosa

El surgido de Huracán llega desde Gremio para vivir su segunda experiencia en el fútbol argentino.

Mientras se disputan las competiciones oficiales, el mercado de pases sigue más vigente que nunca. En ese sentido, Leonel Pérez se convirtió en nuevo refuerzo de Racing luego de llegar a un acuerdo total entre todas las partes implicadas. De esta manera, el futbolista de 21 años deja el fútbol brasileño tras jugar la última temporada con la camiseta de Gremio.

Leonel Pérez, durante su etapa en Gremio. (@Leoperez33_)

El surgido de las divisiones inferiores de Huracán, que luego se convirtió en profesional y despertó el interés de muchos clubes por su gran nivel en Primera División, había dado el salto dentro del continente. Sin embargo, el mediocampista central de 1,86m y de muy buen juego aéreo, decidió regresar a Argentina para jugar en la Academia.

Lo cierto es que Pérez llega a Racing a préstamo. Tras alcanzar un pacto con Gremio, el conjunto de Avellaneda lo tendrá cedido por un año. Cabe destacar que cuenta con opción de compra, por lo que podría ser adquirido definitivamente en el futuro. Para que se haga oficial su fichaje total, la cláusula es de 3,5 millones de dólares por el 100% de la ficha.

Leonel Pérez, durante su etapa en Huracán. (@Leoperez33_)

Así las cosas, el oriundo de Rafael Castillo vestirá la tercera camiseta de su carrera como profesional tras defender a Huracán y a Gremio. Vale resaltar que este domingo 9 de agosto es su cumpleaños, por lo que pasará a tener 22 años, cuando se haga formal su arribo al fútbol argentino. En definitiva, el formado en La Quemita deja Porto Alegre y llega a Avellaneda.

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Leo Pérez, el reemplazo de Santi Sosa en Racing

Racing y Vasco Da Gama llegaron a un acuerdo por el monto de la venta. Con buena predisposición de ambas partes, el pacto se dio en alrededor de 6 millones de dólares netos, lo que en bruto es una cifra aún más elevada. Lo que demoró un poco la operación fueron los avales y el 5% de mecanismo de solidaridad, que debía afrontar el elenco carioca.

Santiago Sosa, durante su etapa en Racing Club.

Un dato importante a tener en cuenta es que Atlanta United posee el 20% de su ficha, por lo que se quedará con una quinta parte del desembolso de la transferencia. Además, también cuenta con una plusvalía firmada tras lo firmado cuando arribó a Racing, lo que indica que la institución de Avellaneda debe repartir el dinero con el elenco de Estados Unidos.