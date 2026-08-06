Chiqui Tapia anunció que Fabián Berlanga tendrá un cargo en Conmebol en medio de su crisis en Vélez

El presidente del Fortín termina su mandato en noviembre, en los últimos días estuvo cerca de renunciar y se reveló que será parte del ente sudamericano.

Fabián Berlanga es uno de los dirigentes más importantes que tiene el fútbol argentino en la actualidad y los hechos así lo avalan. Sin ir más lejos, el presidente de Vélez está entre los hombres más cercanos a Claudio Tapia en estos momentos, lo que lo catapultó a ocupar uno de los lugares más codiciados de la región: tendrá un cargo en CONMEBOL.

Cabe recordar que es el mandatario del Fortín desde finales de 2023, donde debió hacerse cargo de un club que atravesaba una crisis futbolística, económica e institucional. En medio de ese contexto, en noviembre hay elecciones en Liniers y el reconocido empresario gastronómico iría como vicepresidente, mientras en las últimas horas coqueteó con renunciar.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Berlanga ocupará un cargo en CONMEBOL. En una clara señal por su estrecha relación, Tapia lo propuso y no hubo oposición. De esta manera y a falta de la confirmación oficial que pareciera ser inminente, todo indica que tendría el mismo cargo que Javier Francisco Marín, histórico dirigente que falleció en febrero.

La realidad marca que todavía no se reveló el rol exacto, por lo que habrá que aguardar el anuncio. Sin embargo, la información es que sería parte de la Comisión de Grupos de Interés o alguna labor similar. El Chiqui lo planteó en la reciente reunión de la Asociación del Fútbol Argentino y todos los presentes levantaron la mano, por lo que tuvo apoyo unánime.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Pipo Marín también era el vicepresidente de Acassuso y vocal del Comité Ejecutivo de la AFA. Mientras tenía una función muy relevante, murió el 25 de febrero de 2026 tras sufrir una crisis cardíaca que no pudo superar. Así las cosas, el fútbol argentino perdió un histórico directivo a principios de este año.

Por otro lado, era uno de los hombres de mayor confianza del Chiqui y de Pablo Toviggino, los dos máximos líderes del ente regulador. Y como si no fuera suficiente su rol más reciente, en el pasado también era muy cercano a Julio Humberto Grondona, a quien consideraba un padre en lo laboral, según indicaron distintas fuentes en aquel entonces.

Cuanto más difamen, cuanto más traten de golpear a la conduccion mas juntos estaremos. Siempre del lado de @tapiachiqui y @TovigginoPablo pic.twitter.com/h4cuyACdZY — Javier Marin (@javierpipomarin) November 27, 2025