Alineaciones de Estudiantes y Newell’s por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026

El Pincha y la Lepra se encuentran frente a frente en La Plata, en el marco de un duelo de realidades diferentes en el certamen.

Este lunes, bajo la órbita de la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys de Rosario se encuentran frente a frente con el Estadio UNO como testigo y como escenario.

En medio de ese panorama, no es un detalle menor que el combinado anfitrión, encabezado estratégicamente por Alexánder Medina, se encuentra naufragando en el fondo de la tabla de posiciones de la Zona A del certamen doméstico, envuelto en grandes necesidades. Paralelamente, se prepara para afrontar los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Por su parte, Newell’s, de muy malas campañas recientemente, está en una posición bastante más cómoda en la actual edición de la máxima categoría del fútbol argentino. Sucede que el conjunto que hará las veces de visitante está en zona de clasificación a octavos de final y con la chance de ponerse a dos puntos de la cima.

Las probables formaciones de Estudiantes y Newell’s

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Gabriel Neves, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Edwin Cetré y Adolfo Gaich.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Juan Ignacio Ramírez y Thomas Ríos.

La previa de Estudiantes vs. Newell’s

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Las posiciones del Torneo Clausura