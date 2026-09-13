Alineaciones de Huracán vs. Racing por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026

En Parque de los Patricios, el Globo y la Academia miden fuerzas en el marco de un duelo de conjuntos necesitados de puntos.

Continúa desarrollándose la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En medio de ese panorama, este domingo, Huracán y Racing Club se encuentran frente a frente en el marco de un cotejo plagado de urgencias.

Sucede que, luego de su victoria en el clásico contra San Lorenzo, el Globo acumula tres partidos sin triunfos y se posiciona fuera de la zona de clasificación a octavos de final: 0-2 vs. Sarmiento de Junín, 0-0 contra Deportivo Riestra y 1-1 ante Belgrano de Córdoba.

Por su parte, la Academia que dirige Juan Pablo Vojvoda marcha en la última colocación de su zona, con solamente 5 puntos. Los de Avellaneda llevan 7 partidos sin ganar: 0-0 vs. Rosario Central, 1-3 vs. Tigre, 1-2 vs. Argentinos, 0-1 vs. Banfield, 1-1 vs. Boca, 1-3 vs. Independiente Rivadavia y 1-2 vs. Atlético Tucumán.

Las probables formaciones de Huracán vs. Racing

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Kalinger, Rodrigo Echeverría, Leonardo Gil; Walter Mazzantti, Eric Ramírez y Matías Tissera.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Duván Vergara.

La previa de Huracán vs. Racing

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Las posiciones del Torneo Clausura 2026