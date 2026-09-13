Alineaciones de Independiente vs. San Lorenzo por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Continúa desarrollándose la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En medio de ese panorama, este domingo, Independiente y San Lorenzo de Almagro se encuentran frente a frente con el objetivo en común de hacerse con un triunfo clave.
Por un lado, el Rojo se encuentra en zona de clasificación a octavos de final, pero sin margen de error. Los comandados estratégicamente por Jadson Viera vienen de conseguir una ajustada pero importante victoria por 1-0 como visitantes de Central Córdoba de Santiago del Estero.
Por el otro, los del barrio porteño de Boedo vienen de cambiar de entrenador y sellaron el desembarco de un viejo conocido de la casa como Rubén Darío Insúa. En ese contexto, San Lorenzo necesita imponerse para recuperar terreno e hilvanar su segundo triunfo al hilo tras derrotar 1-0 a Talleres de Córdoba.
Las probables formaciones de Independiente vs. San Lorenzo
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Manuel Arrayago, Facundo Zabala; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Matías Abaldo.
San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Alejo Córdoba, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.