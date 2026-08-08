Alineaciones confirmadas de Tigre y River para el partido de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Tigre enfrenta a River Plate en el Estadio José Dellagiovanna, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Matador llega con 4 puntos tras empatar 0-0 ante Belgrano, mientras que el Millonario sigue sin sumar: 0 unidades en tres fechas y una racha de cuatro derrotas, la última 1-0 como local ante Rosario Central.
Justamente ante el buen andar en los últimos dos compromisos, Diego Dabove no duda y repetirá el equipo que venció a Racing y empató con el Pirata entre semana. River, en cambio, irá con varios cambios e incluso con dos debuts entre los titulares: Tobías Andrada y Francisco Ortega.
Alineaciones de Tigre y River
Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Gonzalo Martínez, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.