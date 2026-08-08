Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Alineaciones confirmadas de Tigre y River para el partido de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Con el arbitraje de Andrés Gariano, Tigre y River se miden desde las 17:00 en el José Dellagiovanna y se podrá ver mediante TNT Sports.

Formaciones confirmadas de Tigre y River para el duelo del Clausura
© GettyFormaciones confirmadas de Tigre y River para el duelo del Clausura

Tigre enfrenta a River Plate en el Estadio José Dellagiovanna, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Matador llega con 4 puntos tras empatar 0-0 ante Belgrano, mientras que el Millonario sigue sin sumar: 0 unidades en tres fechas y una racha de cuatro derrotas, la última 1-0 como local ante Rosario Central.

Justamente ante el buen andar en los últimos dos compromisos, Diego Dabove no duda y repetirá el equipo que venció a Racing y empató con el Pirata entre semana. River, en cambio, irá con varios cambios e incluso con dos debuts entre los titulares: Tobías Andrada y Francisco Ortega.

+ Seguinos en

Alineaciones de Tigre y River

Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Gonzalo Martínez, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Las tablas del Clausura

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones