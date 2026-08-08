Por qué se hace minuto de silencio en todos los partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Todo el fútbol argentino honrará a Jorge Messi tras la lamentable confirmación de su fallecimiento este sábado 8 de agosto.

No es un día más en el fútbol argentino. Este sábado 8 de agosto, se confirmó la peor noticia para Leo Messi, al darse a conocer el fallecimiento de su padre Jorge, luego de luchar contra una grave enfermedad en los últimos meses.

La devastadora noticia derivó en una serie de mensajes de condolencias para el ídolo argentino y para toda su familia, quienes atraviesan los momentos más duros de sus vidas.

A modo de homenaje y tributo para Jorge Messi, la AFA decidió que en todos los partidos del fútbol argentino de este fin de semana y de los próximos días se realice un respetuoso minuto de silencio, además de la utilización de un brazalete negro para los jugadores, cuerpos técnicos y árbitros.

Minuto de silencio en River – Tigre en el Monumental (Getty)

El comunicado de AFA

El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi.

En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos.

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Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo.

En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto.

Q.E.P.D.

Programación de la fecha 4 del Clausura

Viernes 7 de agosto

Rosario Central 2–1 Aldosivi (Zona B)

Ind. Rivadavia Mza. 2-1 Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

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Sábado 8 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)

14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

17.00 Tigre – River (Zona B)

19.15 Boca – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente – Platense (Zona A)

21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Domingo 9 de agosto

15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)

17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)

20.15 Argentinos – Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto

19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)

21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto

21.00 Talleres – Lanús (Zona A)