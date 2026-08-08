Tigre vs. River Plate, por el Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver en vivo y horarios por país

Tigre vs River Plate el sábado 8 de agosto a las 17:00 en el José Dellagiovanna por TNT Sports Premium. Cómo ver en vivo con los horarios en 15 países.

Tigre enfrenta a River Plate en el Estadio José Dellagiovanna, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Matador llega con 4 puntos tras empatar 0-0 ante Belgrano, mientras que el Millonario sigue sin sumar: 0 unidades en tres fechas y una racha de cuatro derrotas, la última 1-0 como local ante Rosario Central. Dirige Andrés Gariano.

A qué hora juega Tigre vs. River

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 17:00 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será en TNT Sports Premium.

Dónde ver: horarios en 15 países

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Bolivia: 16:00 horas

16:00 horas Brasil: 17:00 horas

17:00 horas Chile: 16:00 horas

16:00 horas Colombia: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (Central): 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (Este): 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos (Montaña): 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos (Pacífico): 13:00 horas

13:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas Paraguay: 17:00 horas

17:00 horas Perú: 15:00 horas

15:00 horas Uruguay: 17:00 horas

17:00 horas Venezuela: 16:00 horas

Las tablas del Clausura