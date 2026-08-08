Tigre vs. River Plate, por el Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver en vivo y horarios por país

Tigre enfrenta a River Plate en el Estadio José Dellagiovanna, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Matador llega con 4 puntos tras empatar 0-0 ante Belgrano, mientras que el Millonario sigue sin sumar: 0 unidades en tres fechas y una racha de cuatro derrotas, la última 1-0 como local ante Rosario Central. Dirige Andrés Gariano.
A qué hora juega Tigre vs. River
El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 17:00 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será en TNT Sports Premium.
Dónde ver: horarios en 15 países
- Argentina: 17:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Estados Unidos (Central): 15:00 horas
- Estados Unidos (Este): 16:00 horas
- Estados Unidos (Montaña): 14:00 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 13:00 horas
- México: 14:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas