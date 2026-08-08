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Torneo Clausura

Tigre vs. River Plate, por el Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver en vivo y horarios por país

Tigre vs River Plate el sábado 8 de agosto a las 17:00 en el José Dellagiovanna por TNT Sports Premium. Cómo ver en vivo con los horarios en 15 países.

Tigre vs. River Plate, por el Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver en vivo y horarios por país
© GettyTigre vs. River Plate, por el Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver en vivo y horarios por país

Tigre enfrenta a River Plate en el Estadio José Dellagiovanna, en un partido válido por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Matador llega con 4 puntos tras empatar 0-0 ante Belgrano, mientras que el Millonario sigue sin sumar: 0 unidades en tres fechas y una racha de cuatro derrotas, la última 1-0 como local ante Rosario Central. Dirige Andrés Gariano.

A qué hora juega Tigre vs. River

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 17:00 horas de Argentina (GMT-3). La transmisión será en TNT Sports Premium.

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Dónde ver: horarios en 15 países

  • Argentina: 17:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Estados Unidos (Central): 15:00 horas
  • Estados Unidos (Este): 16:00 horas
  • Estados Unidos (Montaña): 14:00 horas
  • Estados Unidos (Pacífico): 13:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Las tablas del Clausura

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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