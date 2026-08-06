La probable alineación de River para enfrentar a Tigre por el Torneo Clausura

River busca salir del pozo futbolístico en el que se encuentra. Los de Eduardo Coudet acumulan tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. El próximo sábado, a partir de las 18 horas, el Millonario visitará a Tigre en Victoria por la cuarta jornada del torneo local.
El Chacho realizaría cambios en todas las líneas en relación al partido del pasado domingo ante Rosario Central. El entrenador haría debutar a dos de los flamantes refuerzos. Cabe destacar que Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi no serán de la partida por encontrarse lesionados.
La probable formación de River vs. Tigre
El Millonario visitará al Matador el próximo sábado a partir de las 18 horas por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, los de Núñez saldrían a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Lautaro Pereyra; Joaquín Freitas, Ángel Correa y Rafael Santos Borré.
Nicolás Otamendi. (Foto: Getty).
De esta manera se concretarían los debuts de Francisco Ortega y Tobías Andrada, dos de los flamantes refuerzos del equipo de Eduardo Coudet. Por otro lado, el próximo lunes se hará la revisión médica Thiago Almada y todo indica que integrará la lista de la Copa Sudamericana.
¿Qué se le viene a River?
Colgado en Cantilo, Fabricio Bustos podría pasar a un rival directo de River del fútbol argentino
El Millonario enfrentará a Tigre el próximo sábado a partir de las 18 horas por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El siguiente paso será la visita a Independiente Santa Fe de Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ese partido será el miércoles 12 de agosto a las 21.30 horas. El domingo 16 de agosto recibirá a Argentinos Juniors por la quinta fecha del torneo local.
DATOS CLAVE
- River Plate visitará a Tigre el sábado a las 18 horas por el Clausura.
- Eduardo Coudet pondría de titulares a los debutantes Francisco Ortega y Tobías Andrada.
- Thiago Almada se realizará la revisión médica con River Plate el próximo lunes.